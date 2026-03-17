Los talibanes confirman el ataque aéreo contra un hospital en el centro de la capital de Afganistán

Pakistán en guerra con Afganistán: las claves de 'La Ira de la Verdad', un nuevo conflicto en un mundo en llamas

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El Gobierno talibán ha confirmado que al menos 400 personas han muerto y otras 250 han resultado heridas este lunes en un bombardeo perpetrado por el Ejército de Pakistán contra un hospital en Kabul, capital de Afganistán. Los equipos de rescate, 24 horas después, continúan luchando contra las llamas provocadas tras la explosión.

"Lamentablemente, el número de muertos asciende hasta ahora a 400, mientras que se ha informado de que otras 250 personas han resultado heridas", ha informado el portavoz del Ejecutivo talibán, Hamdulá Fitrat, en un mensaje publicado en sus redes sociales en el cual ha agregado que los rescatistas trabajan en estos momentos para "recuperar los cuerpos de las víctimas".

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El ataque aéreo ha tenido lugar sobre las 21.00 horas (sobre las 17.30 horas en España) contra el Hospital de Tratamiento de Adicciones Omid con unas 2.000 camas, según ha precisado Fitrat. "Como consecuencia del ataque, amplias zonas del hospital han quedado destruidas y existe una gran preocupación por el elevado número de víctimas", ha explicado el portavoz.

Pakistán niega que el bombardeo fuera contra un hospital: eran "instalaciones militares"

El Ministerio de Información de Pakistán ha defendido otra versión sobre el ataque alegando que el bombardeo ha sido contra "instalaciones militares e infraestructuras de apoyo al terrorismo --incluidos almacenes de equipo técnico y de municiones de los talibán afganos y de Tehrik e Taliban Pakistan (TTP) en Kabul y Nangarhar-- que se estaban utilizando contra civiles paquistaníes inocentes".

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La zona fronteriza entre ambos países ha sido desde hace años un escenario de tensiones e inseguridad, especialmente por cuenta de los ataques por parte del grupo TTP, y en medio de las acusaciones de Islamabad contra India y los talibanes afganos por su supuesto apoyo a la organización, algo que desde Nueva Delhi y Kabul se ha negado.

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El conflicto escaló a finales del pasado febrero, tras una serie de bombardeos por parte de Islamabad contra supuestos objetivos del grupo TTP, conocido como los talibán paquistaníes, y Estado Islámico en el país vecino, lo que llevó a las autoridades instauradas por los talibanes a lanzar ofensivas en la frontera.