Aumentan a casi 970 los muertos, entre ellos 116 niños, por los ataques de Israel contra Líbano

Escala la violencia en Líbano con cientos de víctimas tras ataques israelíes contra Hezbolá

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Las autoridades de Líbano han informado este miércoles de que ya son 968 los muertos por los ataques perpetrados por Israel supuestamente contra posiciones del partido-milicia chií Hezbolá, en respuesta al lanzamiento de proyectiles desde territorio libanés tras el inicio de la ofensiva junto a Estados Unidos contra Irán.

El Ministerio de Sanidad libanés ha lamentado que 116 de las víctimas mortales son menores de edad y ha señalado que la cifra de heridos asciende a 2.432 desde el comienzo de esta nueva batería de ataques, a pesar del alto el fuego en vigor acordado en noviembre de 2024 entre Israel y Hezbolá.

Informaciones preliminares apuntaban a 914 fallecidos, entre ellos 77 mujeres y 40 trabajadores sanitarios, según la agencia libanesa de noticias NNA.

Israel había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano pese al alto el fuego, argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y que, por ello, no viola el pacto. Sin embargo, tanto las autoridades libanesas como el grupo chií han sido críticos con estas acciones, que también han sido condenadas por Naciones Unidas.

El acuerdo de alto el fuego contemplaba la retirada de efectivos tanto de Israel como de Hezbolá del sur de Líbano. No obstante, el Ejército israelí mantiene cinco puestos en territorio libanés, una situación que Beirut y Hezbolá denuncian y reclaman que finalice.