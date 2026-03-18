Esperanza Calvo 18 MAR 2026 - 15:53h.

El Mossad israelí demuestra su superioridad tecnológica que le ha permitido matar a tres de los pesos pesados del régimen iraní

Irán confirma la muerte de Soleimani, líder del grupo paramilitar Basij que reprimió las protestas contra el régimen

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Israel ha anunciado un nuevo golpe a la cúpula del régimen iraní: el último en caer ha sido el ministro de inteligencia iraní, Ismail Jatib, en un bombardeo esta noche. Teherán aún estaba enterrando a Alí Larijaní, jefe del poderoso Consejo de Seguridad, y ya informaban de la muerte del otro peso pesado del régimen. Las operaciones de Israel siguen en curso para 'decapitar' al Gobierno de Irán, con la ayuda de sus potentes servicios de inteligencia con los que interceptan los teléfonos de los líderes iraníes para acosarlos e intimidarlos.

El pasado viernes, Larijani se dejaba ver en esta manifestación, todo un desafío a Israel, pero apenas cuatro días después, ya había sido asesinado por Israel. El Mossad logró localizarlo en un escondite a las afueras de Teherán y lo mataron en un ataque con misiles del que no dejaron nada en pie.

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Uno a uno, los miembros de la cúpula iraní están siendo eliminados por Israel demostrando la extensión de los tentáculos de sus servicios de inteligencia. La superioridad tecnológica y la infiltración de sus agentes usa el terror psicológico para intimidar a los miembros del régimen iraní, que se sienten perseguidos. Los agentes interceptan sus teléfonos personales y los llaman para amenazarlos, tal y como revela esta conversación transcrita por el periódico The Wall Street Journal.

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Un agente del Mossad, servicio secreto de Israel se escucha decirle a un comandante del régimen: "¿Me oyes? Sabemos todo sobre ti. Estás en nuestra lista negra". El comandante iraní solo responde "De acuerdo", pero el agente sigue acosando a su rival: "Te llamé para advertirte con antelación que debes estar del lado de tu gente. Y si no lo haces, tu destino será el de tu líder. ¿Me oyes?".

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El último alto militar de alto rango iraní en caer ha sido Ismail Jatib, que estaba al frente del sistema interno de asesinatos selectivos y represión. Puede que no sea el último, el ministro de Defensa de Israel ha dicho que se esperan "sorpresas importantes".

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Irán, sin embargo, no parece mermar la resistencia de la Guardia Revolucionaria, que ha respondido con contundencia al asesinato de sus líderes. Irán ha logrado reponer a todos los altos cargos eliminados y este lunes ha recrudecido los ataques a Tel Aviv, el centro de Israel con misiles y bombas de racimo.