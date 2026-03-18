La ofensiva de Irán a Israel forma parte de la "ola 61" de la operación 'Promesa Cumplida 4'

La Guardia Revolucionaria iraní sostuvo que los proyectiles alcanzaron "más de 100 objetivos militares y de seguridad"

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La Guardia Revolucionaria iraní (IRGC, por sus siglas en inglés) ha afirmado este miércoles 18 de marzo haber lanzado un ataque con misiles contra Tel Aviv en represalia por la muerte de Ali Lariyani, a quien describió como "mártir", secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán que fue presidente del Parlamento y asesor del líder supremo, según un comunicado difundido por medios oficiales.

En la nota, el cuerpo militar ha asegurado que la ofensiva forma parte de la "ola 61" de la operación 'Promesa Cumplida 4' y que empleó misiles de varios tipos, incluidos 'Khorramshahr 4', 'Qadr', 'Emad' y 'Kheibar Shekan', algunos de ellos con capacidad de múltiples ojivas.

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Teherán prepara una respuesta "decisiva y disuasoria"

Irán vinculó la operación a la muerte de Lariyani y "sus compañeros", sin ofrecer detalles independientes sobre las circunstancias del fallecimiento. En este ataque a la ciudad israelí, el cielo se iluminó con los proyectiles que cayeron en varias zonas, por ejemplo, en la estación de la ciudad, donde se ha tenido que suspender el servicio.

El jefe del Ejército iraní, Amir Hatami, ha advertido mientras que Teherán prepara una respuesta "decisiva y disuasoria" contra Israel y Estados Unidos por la muerte del alto cargo, y ha asegurado que esta se producirá "en el momento y lugar apropiados", según un comunicado oficial.

14 muertos en territorio israelí

El IRGC sostuvo que los proyectiles alcanzaron "más de 100 objetivos militares y de seguridad" y aseguró que los sistemas de defensa aérea israelíes fueron superados durante el ataque. Asimismo, indicó que partes de Tel Aviv habrían sufrido cortes de electricidad y que la respuesta de los servicios de emergencia se vio dificultada.

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El servicio de emergencias israelí 'Magen David Adom' (MDA) informó de que dos personas murieron en Ramat Gan, en el distrito de Tel Aviv, por un impacto en su edificio registrado tras la andanada de misiles de Irán, los primeros fallecidos por los ataques iraníes desde el pasado 9 de marzo y que elevan a 14 el total de muertos en territorio israelí en la actual guerra contra el país persa, en tanto que Irán considera una cifra de más de 230 muertos y heridos.