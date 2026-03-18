Venezuela cambia su cúpula militar: González sustituye a Padrino al frente de Defensa

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha nombrado este miércoles al director de la Contrainteligencia Militar, el general Gustavo González, como nuevo ministro de Defensa, en sustitución de Vladimir Padrino, que pone fin a más de una década en el cargo.

Así lo ha anunciado la mandataria venezolana en un breve mensaje en Telegram, donde ha transmitido su agradecimiento a Padrino, que ha ocupado el cargo desde octubre de 2014, “por su entrega, su lealtad a la patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país”.

“Seguros estamos de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas”, ha agregado sin dar más detalles sobre el nuevo destino de Padrino.

El nuevo ministro de Defensa se desempeña como director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar desde el pasado 6 de enero, días después de que el Ejército estadounidense lanzara un ataque contra Caracas, resultando en la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

Previamente, González ejerció como director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y ministro del Interior, Justicia y Paz.