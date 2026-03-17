Trump había asegurado, la semana pasada que la guerra estaba "prácticamente terminada" porque habían liquidado las capacidades militares en Irán

El jefe del Estado Mayor de EEUU ya alertó a Trump sobre el avispero del Estrecho de Ormuz

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Donald Trump mantiene su discurso incoherente sobre la guerra lanzada contra Irán. El presidente de EEUU ha justificado la ofensiva militar contra Teherán y ha vuelto a repetir que terminará "pronto", aunque descartó la posibilidad de que eso ocurriera esta misma semana. "Ha evitado una tercera guerra mundial" , ha subrayado el republicano en su habitual tono triunfal.

"No lo creo (que la guerra termine esta semana), pero será pronto. No pasará mucho tiempo antes de que tengamos un mundo mucho más seguro", respondió Trump en la Casa Blanca al ser preguntado por la prensa sobre la duración del conflicto.

Trump ha vuelto a sacar pecho de la operación bautizada por el Pentágono como ‘Furia Épica’, iniciada el pasado 28 de febrero, EE.UU. ha acabado con la armada, la fuerza aérea y hasta el liderazgo iraní. "En tan solo dos semanas, los hemos diezmado. Ya no tienen armada; ya no tienen fuerza aérea. No tienen liderazgo. Su cúpula dirigente ha desaparecido", subrayó.

Trump defiende la ofensiva contra Teherán para evitar que desarrollaran un arma nuclear

El presidente estadounidense, insistió en la necesidad de la ofensiva impulsada por EEUU e Israel para evitar que Teherán desarrollara un arma nuclear, dijo que la operación "ha evitado una tercera guerra mundial".

"Yo tenía la obligación de hacer esto. No quería hacerlo. De no haber actuado nosotros, se habría desatado una guerra de la que no habría quedado absolutamente nada", argumentó el mandatario.

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La Administración de Trump mantiene sus argumentos sobre el objetivo de la ofensiva militar iniciada por Washington y Tel Aviv y que ha provocado un avispero en Oriente Medio. Con la justificación de destruir el programa iraní de misiles y sus capacidades para fabricar un arma nuclear.

El republicano, sin embargo, no ha mostrado un plan claro sobre la duración que puede tener el conflicto, que inicialmente dijeron que se extendería entre cuatro y cinco semanas. La inestabilidad en Oriente Medio ha provocado un terremoto en los mercados internacionales de crudo con una subida histórica de los precios de los combustibles.

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Trump ya había asegurado, la semana pasada que la guerra estaba "prácticamente terminada" porque las capacidades militares en Irán se encuentran bajo mínimos. "Cuando quiera que termine, terminará", afirmó el mandatario en una breve entrevista con el medio digital estadounidense Axios.