Reitera su decepción con la OTAN y reivindica el apoyo recibido por parte de países del Golfo

Israel mata a los líderes de Seguridad Nacional y de las fuerzas paramilitares de Irán: "Se han unido en las profundidades del infierno"

Compartir







El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado sus críticas a los aliados europeos y socios de la OTAN por no implicarse en la misión para reabrir el estrecho de Ormuz, pese a haber respaldado la ofensiva militar contra Irán.

Desde el Despacho Oval, tras reunirse con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, Trump ha lamentado que los aliados no correspondan al apoyo estadounidense, recordando que Washington mantiene miles de soldados desplegados en distintos países. “No los necesitamos, pero deberían haber estado presentes”, ha afirmado, calificando la situación como una “prueba” para la OTAN.

Críticas a Europa y Reino Unido

El mandatario ha cuestionado la postura de países como Alemania y Francia, que han criticado la operación, y también del primer ministro británico, Keir Starmer, al que reprocha haber ofrecido ayuda cuando ya no era necesaria. “No tienes que enviarme portaaviones. Envíame un par de buques minadores”, ha ironizado.

Trump ha insistido en su “decepción” con la OTAN, subrayando que Estados Unidos ha invertido miles de millones en la alianza sin recibir ahora el respaldo esperado.

Frente a las críticas a sus aliados occidentales, ha destacado el apoyo de países como Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Bahréin, además de Israel, aunque no ha concretado su participación en la misión.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Sobre el conflicto, que alcanza ya su decimoctava jornada, Trump ha asegurado que la ofensiva ha debilitado las capacidades militares de Irán y ha eliminado su amenaza nuclear.

Al ser preguntado por un posible despliegue de tropas y el riesgo de un conflicto prolongado, el presidente ha sido tajante: “No tengo miedo de nada”.