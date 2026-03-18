La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) ha emitido una alerta al personal del Servicio Nacional de Salud (NHS) en toda Inglaterra.

Juliette, de 18 años, una de las fallecidas en el brote de meningitis B en Kent que asusta a Reino Unido: "Estamos devastados"

Compartir







El brote mortal de meningitis B se ha extendido a una segunda universidad de Kent. Los responsables de la Universidad Canterbury Christ Church (CCCU) han confirmado un caso de enfermedad meningocócica en un estudiante de dicha universidad, vinculado al brote inicial asociado con el Club de Química.

La sensación de lo que está pasando la muestra Leonardo, estudiante de la universidad de Kent, en declaraciones a The Independent. El joven considera que la universidad tardó en responder a la crisis y pidió mejores servicios hospitalarios en Canterbury: “El domingo, cuando todos nos enteramos por las noticias, incluso antes de que la universidad nos enviara un correo electrónico, creo que hubo mucho pánico. Era totalmente comprensible porque, ¿por qué nos enteramos por un medio de comunicación cuando estamos literalmente en la ciudad afectada? Si esto no es una señal para acudir a urgencias en Canterbury, que están abiertas las 24 horas, entonces no sé qué lo es. Es repugnante. Hoy estoy en pánico. Voy a ver cómo me siento y probablemente me vacune mañana". Antes ya se aisló para tomar antibióticos en su habitación.

No es de la misma opinión Rebecca, estudiante de negocios internacionales de la Universidad de Kent, que declaró a los periodistas en el pabellón deportivo del campus de Canterbury que la situación se había manejado "bastante bien" y que se siente más protegida ahora que ha recibido la vacuna contra la meningitis. “Creo que recibimos la información tan pronto como nos la pudieron proporcionar. Me alegra que nos estén vacunando”, dijo la joven de 21 años. Coincide con Leonardo en que “la gente está nerviosa, porque obviamente da bastante miedo, pero somos conscientes de que no es tan contagioso como lo fue el Covid, pero sí da un poco de miedo caminar por el campus y que no haya nadie alrededor".

La universidad de Kent solo vacuna a los jóvenes que viven en las residencias universitarias

La universidad de Kent, por su parte, informa de que, por el momento, la vacunación solo está disponible para los estudiantes que viven en las residencias universitarias del campus de Canterbury, según lo establecido por UKHSA. "Si eres estudiante y no resides en el campus, entendemos que esto pueda generarte inquietud en estos momentos. Los criterios de elegibilidad para el programa de vacunación los determinan las autoridades de salud pública del Departamento de Salud y Asistencia Social y sus agencias, incluyendo el NHS y la UKHSA. En la Universidad, nuestra función es apoyar la implementación de este programa y garantizar que nuestro personal y estudiantes reciban información clara y precisa", ha comunicado la universidad.

PUEDE INTERESARTE Las autoridades sanitarias de EEUU rebajan la recomendación de vacunas infantiles contra meningitis y gripe

"Este es un programa específico basado en recomendaciones de salud pública, y es importante priorizar la vacunación de las personas identificadas como de mayor riesgo. Seguiremos compartiendo actualizaciones si estas directrices cambian o si el programa se amplía", destaca.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) ha emitido una alerta al personal del Servicio Nacional de Salud (NHS) en toda Inglaterra sobre los signos y síntomas de la meningitis a los que deben prestar atención. Según el comunicado, la enfermedad en el brote de Kent había sido grave, con un rápido deterioro. Las recomendaciones de alerta incluyen no esperar a que aparezca una erupción cutánea, sino considerar la posibilidad de meningitis en "un paciente con sepsis que se deteriora rápidamente".

Se insta al personal clínico a adoptar medidas de control de infecciones antes de administrar antibióticos a los pacientes, como el uso de mascarillas y otros equipos de protección individual (EPI). El personal debe “continuar aplicando precauciones basadas en la transmisión hasta que el paciente haya estado recibiendo antibióticos durante al menos 24 horas”. La alerta también insta a los médicos a tener un “alto índice de sospecha cuando una persona joven de entre 16 y 30 años acude con signos o síntomas consistentes”.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Ante la gravedad de los hechos, se ha puesto en marcha un importante programa de vacunación para los estudiantes de la Universidad de Kent, mientras las autoridades sanitarias hacen frente al brote "explosivo" de meningitis B.

Las farmacias se están quedando sin existencias de la vacuna

Lo peor es que a alarma está creciendo, algo que demuestra el hecho de que las farmacias se estén quedando sin existencias de la vacuna , ya que la demanda por parte de particulares se ha disparado. La Autoridad de Servicios de Salud del Reino Unido ha informado que los expertos estaban investigando 20 casos, y el secretario de salud, Wes Streeting, advirtió que es muy probable que los casos sigan aumentando, ya que el período de incubación, entre la infección y la aparición de los síntomas, es de dos a catorce días.

No es la primera vez que un brote de meningitis aparece en Reino Unido. En la década de 1980, se registraron 65 casos de meningoencefalitis baumannii (MenB), incluyendo dos fallecimientos, en Gloucestershire, pero esos casos se notificaron a lo largo de cuatro años y medio, no en menos de una semana. El profesor Andrew Preston, de la Universidad de Bath, afirma que existen dos explicaciones para el elevado número de personas que enferman gravemente y mueren en Kent. O bien ha habido una "tasa de transmisión asombrosa", lo que significa que muchísimas más personas están contagiándose de la bacteria, o bien la infección está demostrando ser "más invasiva" esta vez. Al menos 10 personas con casos confirmados o sospechosos de meningitis acudieron al Club Chemistry en Canterbury los días 5, 6 o 7 de marzo.

Pero pese a la alarma generada, el secretario de Salud, Wes Streeting, ha declarado que el riesgo de una mayor propagación es bajo. Paul Hunter, profesor de medicina en la Universidad de East Anglia y experto en enfermedades infecciosas coincide, por el momento, con esta opinión.