Claudia Barraso 18 MAR 2026 - 20:47h.

Un menor de tan solo 15 años entró en una empresa de transportes y robó un autobús en Alemania para llevar a su novia a la escuela

Tres detenidos, entre ellos dos menores, por robar ordenadores y material de un centro escolar en Bilbao

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Un adolescente de 15 años ha sido detenido tras robar un autobús en Alemania y conducir durante 130 kilómetros con él para llevar a su novia a la escuela. La policía dijo que “no sabía cómo obtuvo la llave y cómo logró conducir tan bien el autobús durante tantos kilómetros”.

Según el informe policial, el joven abrió el vehículo sin forzar el cierro y utilizó “una llave universal” para ponerlo en marcha, según informa el medio ‘Le Parisien’. El detenido robó el vehículo en Wiesbaden de una empresa de transporte. Lo hizo de madrugada y puso rombo a Karlsruhe. Los trabajadores se dieron cuenta de que faltaba el autobús a las seis de la mañana, pero pensaron que el conductor “había salido ya a su ruta con un vehículo equivocado”.

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Al darse cuenta de que no regresaba y de que nadie estaba haciendo la ruta, decidieron denunciar el robo al medio día. Entonces los agentes explicaron que siguieron el rastro del autobús y la patrulla localizó al joven cerca de la escuela de su novia. La policía informó de que consiguieron recuperar el vehículo en perfectas condiciones, “permaneciendo intacto, sin daños”.

Acusado de un delito de robo y conducción sin carnet

El joven está acusado de un delito de robo y conducción sin carnet. Cuando consiguieron detenerle, le llevaron de vuelta con sus padres. Los agentes tratan todavía de aclarar cómo el joven consiguió entrar en la empresa, acceder el vehículo y marcharse como si nada. No es algo muy común, pero sí que se ha reportado otros casos de menores que conducen vehículos.

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En febrero, también en Alemania, un niño de 12 años le cogió borracho el coche a su padre, provocando un choque en cadena de múltiples vehículos. El niño iba acompañado por otros dos menores, de 14 y 15 años. Iban circulando de madrugada hasta que terminaron colisionando con una furgoneta y, cuando intentó retroceder, golpeó a otro coche que estaba estacionado en la calle.