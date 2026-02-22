Iván Sevilla 22 FEB 2026 - 18:59h.

Los ladrones, de 17 y 20 años, reconocieron ante los agentes haber sustraído los objetos de un centro educativo

El asalto de madrugada ocurrió cuando los jóvenes se saltaron una valla y un muro para acceder por una ventana

BilbaoTres jóvenes han sido detenidos este 22 de febrero, siendo dos de ellos menores de edad, por robar ordenadores y diverso material valioso de un centro escolar en Bilbao (Vizcaya).

Según ha informado la Ertzaintza, alguien vio a las una de la madrugada a varios encapuchados en los alrededores de un aparcamiento en una zona de la capital vizcaína.

Ante esa presencia, alertaron a la policía vasca, que acudió al lugar indicado en la llamada para comprobar qué hacían allí. Localizaron a tres individuos dentro de un coche, tratando de ocultarse.

Otros dos ya habían salido del vehículo e intentaban alejarse. Los agentes identificaron a todos los presentes y registraron el turismo, viendo que había varias mochilas con objetos como equipos informáticos.

Saltaron una valla y un muro para entrar por una ventana

De inmediato les preguntaron de dónde habían sacado esos elementos y reconocieron que los habían sustraído de unas instalaciones educativas próximas al punto en el que estaban.

Se habían saltado primero una valla y un muro para posteriormente entrar al interior de las aulas por una ventana. Fueron arrestados por los delitos de robo con fuerza.

Dos tenían 17 años y otro 20, ambos de nacionalidad española. Por otro lado, fueron investigados otros dos chicos, de 19 y 21 años, por participar en los mismos hechos.

Uno pintó un grafiti en un camión estacionado

La actuación de la Ertzaintza no se quedó ahí, ya que también localizaron un grafiti con signos de haber sido pintado recientemente. Estaba en un camión estacionado cerca del coche de los detenidos.

Al inspeccionar una de las mochilas que tenían, hallaron un espray, por lo que abrieron diligencias contra uno de los menores por un delito de daños. Fueron trasladados a comisaría, aunque los de 17 años quedaron en libertad en pocas horas.