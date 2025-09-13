Retienen ilegalmente a un menor de 17 años en Alicante: le atribuían un robo que no había cometido

La mujer a la que un joven había quitado su bolso aseguró que ese chico no era el responsable

AlicanteDos jóvenes que decidieron tomarse la justicia por su cuenta fueron detenidos acusados de retener a un menor en Alicante al que habían confundido con un ladrón.

Según ha explicado la Policía Nacional, el adolescente de 17 años presentó denuncia tras los hechos. Relató que había sido interceptado por dos varones e introducido a la fuerza en el interior de una furgoneta.

Estaba paseando tranquilamente por un parque de la ciudad en esos momentos. Fue amenazado e interrogado dentro del vehículo por el supuesto robo de un bolso a una mujer minutos antes.

La víctima del robo no lo identificó

Los agentes averiguaron que ese delito sí se había cometido y los finalmente arrestados por un delito de detención ilegal habían observado al sospechoso huir corriendo, mientras la víctima pedía ayuda.

Sin embargo, después de perder de vista al delincuente, se equivocaron al encontrar a otro joven con las mismas características físicas. Tras el secuestro exprés, lo llevaron hasta donde estaba la mujer.

Como no identificó al retenido como el responsable de haberle quitado sus pertenencias, los dos hombres de 25 y 30 años lo dejaron marchar. La Policía los arrestó y pasaron a disposición judicial.