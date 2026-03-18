Sheinbaum invitó al Rey a ir al Mundial a México antes de que se pronunciara sobre los abusos en la Conquista

Zarzuela ha recibido "con agrado" la invitación, que enmarca en la "relación fraternal de amistad" entre los dos países

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, había invitado al Rey Felipe VI a asistir a un partido del Mundial de Fútbol que se disputará en este país, Estados Unidos y Canadá el próximo verano, antes de que el monarca se pronunciara sobre los abusos cometidos durante la Conquista de América, según fuentes de Zarzuela.

Según la Casa del Rey, la invitación está fechada el 3 de febrero y se recibió el 24 de febrero, más de dos semanas antes de que Felipe VI reconociera este lunes que hubo “mucho abuso” durante la Conquista, en una exposición en el Museo Arqueológico Nacional.

El monarca admitió que aquellos comportamientos, vistos desde los valores actuales, no son como para sentirse “orgullosos”.

En su misiva, Sheinbaum considera que el evento deportivo es una oportunidad para reforzar los vínculos entre ambos países, basados en una “hermandad histórica” y en un legado compartido de lengua, cultura y memoria.

La presidenta ha invitado al Rey a asistir al Mundial, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio, con México como uno de los países anfitriones.

La Casa del Rey ha recibido “con agrado” la invitación, aunque por el momento no ha confirmado si Felipe VI acudirá.

La noticia llega después de que Sheinbaum calificara como un “gesto de acercamiento” las palabras del monarca, aunque admitió que no era “todo” lo que esperaba.

Cabe recordar que el expresidente Andrés Manuel López Obrador ya reclamó una disculpa a la Corona por los agravios de la Conquista, cuya falta de respuesta motivó que Felipe VI no fuera invitado a la toma de posesión de Sheinbaum en 2024.