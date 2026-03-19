El periodista, Steve Sweeney y su cámara, han resultado heridos por la metralla del misil que impactó a unos pocos metros

Israel no quiere treguas para acabar con Hizbulá en Líbano

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El periodista británico, Steve Sweeney y su camarógrafo se han salvado de milagro, tras el impacto de un misil israelí que cayó a pocos metros de dónde se encontraban trabajando. Ambos comunicadores han resultado heridos en el ataque del Ejército de Israel en el sur de Líbano. Los profesionales estaban emitiendo en directo cuando un misil estuvo a punto de alcanzarlos, según ha informado la cadena de Televisión rusa, RT.

Los dos periodistas han sido trasladados a un hospital de la zona, donde están siendo atendidos de las heridas provocadas por la metralla tras la explosión del misil, a muy poca distancia de donde se encontraban.

El incidente, ha ocurrido este jueves, cuando se disponían a cruzar un puente en el interior de su vehículo en las inmediaciones de una base militar situada en el sur de Líbano, objetivo de la ofensiva puesta en marcha recientemente por Israel contra la milicia de Hizbulá.

Sweeney había informado, pocos minutos antes, desde la zona de que la "catástrofe humanitaria esté empeorando la situación en Líbano, donde miles de residentes duermen en las calles, en sus vehículos y en hoteles y refugios, cuyos aforos se encuentran sobrepasados.

En Líbano han muerto más de 900 personas en la ofensiva de Israel a Beirut

Las autoridades libanesas han elevado a más de 900 los muertos a causa de la oleada de bombardeos y operaciones terrestres lanzadas por Israel en respuesta al disparo de proyectiles por parte de Hezbolá en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei en el marco de la ofensiva.

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El Ejército de Israel mantiene desde este miércoles bajo fuego el centro de Beirut donde ha derrumbado edificios, en los que se consideran los bombardeos más intensos que ha sufrido la capital libanesa en décadas. Las tropas terrestres simultáneamente lanzaron asaltos contra el puente Zrarieh sobre el río Litani, en el sur del país, asegurando que es una vía muy utilizada por Hizbulá.