Israel no quiere treguas para acabar con Hizbulá en Líbano

Líbano acusa a Israel de bloquear las negociaciones para un alto el fuego

La inteligencia de EEUU sabe que el régimen iraní está intacto y se niega a decir si tiene o no uranio

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La guerra de Irán convive con el acoso de Israel a Hizbulá. Nada es casual, lo que indica que la ofensiva en Oriente Medio sigue la ruta marcada por Israel, que lucha a dos bandas: descabezando el régimen de Irán para debilitarlo -hundirlo será más complicado- y golpeando de nuevo en Líbano, incapaz de controlar a Hizbulá sin provocar una escisión en el país. Así que las imágenes en la capital del Líbano, con edificios que se vienen abajo son comunes ya, informa Marcos Méndez.

Una docena de personas ha fallecido en más ataques en Beirut que son el día a día en una lista de muertes que no para de crecer. Las autoridades de Líbano han informado de que ya son 968 los muertos por los ataques perpetrados por Israel supuestamente contra el partido-milicia chií Hizbulá en respuesta al lanzamiento de proyectiles desde territorio libanés tras el inicio de la ofensiva lanzada junto a Estados Unidos contra Irán.

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El Ministerio de Sanidad libanés, que ha lamentado que 116 de estas víctimas mortales son menores de edad, ha señalado que en total la cifra de heridos asciende a 2.432 desde el comienzo de esta nueva batería de ataques contra el territorio a pesar del alto el fuego en vigor acordado en noviembre de 2024 entre Israel y Hezbolá.m Informaciones preliminares apuntaban a 914 fallecidos, entre ellos 77 mujeres y 40 trabajadores sanitarios, según informaciones recogidas por la agencia libanesa de noticias NNA.

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego, argumentando que actúa contra actividades de Hizbulá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

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El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hizbulá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por Beirut y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.

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Líbano acusa a Israel de bloquear las negociaciones para un alto el fuego

Las autoridades de Líbano han denunciado que Israel bloquea las negociaciones para un posible alto el fuego en su ofensiva, lanzada en el contexto de la guerra en Irán tras los ataques del partido-milicia chií libanés Hizbulá. Según ha señalado el ministro de Cultura libanés, Ghassan Salamé, en declaraciones a la cadena qatarí Al Jazeera, la voluntad diplomática de Líbano para poner fin a la ofensiva terrestre de Israel no concuerda con la disposición de Israel. "Estamos trabajando para ejercer presión sobre Israel por medios diplomáticos, pero las negociaciones con Israel están estancadas por muchas razones", ha lamentado, indicando que Israel "rechaza un alto el fuego" y que existe un "bloqueo interno" respecto a la propia formación de la delegación negociadora israelí.

En este sentido, el ministro libanés ha valorado el papel de países europeos, en particular Francia, para avanzar en una propuesta de negociaciones. "El principio de negociaciones directas con Israel no se rechaza, pero el debate en el Líbano gira en torno a las condiciones de dichas conversaciones", ha indicado Salamé sobre el formato de las conversaciones.

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Aunque apunta que Estados Unidos ha mostrado "interés" en la iniciativa, Líbano ha indicado que son los actores europeos los que están más "interesados" en desarrollar la propuesta negociadora y lanzar contactos. Igualmente, Salamé ha rechazado que haya "contacto directo" con Hizbulá en relación con la posible negociación.