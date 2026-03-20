Dori Toribio Esperanza Calvo 20 MAR 2026 - 21:59h.

Donald Trump mantiene claro su objetivo de liberar el estrecho de Ormuz: estas son sus opciones de presión a Irán

Donald Trump considera justificado plantearse una retirada de las bases en España y otros aliados

Compartir







Donald Trump aseguraba este jueves que la guerra terminaría pronto, pero sus contradicciones dejan ver que puede estar más nervioso de lo que hace ver. El Pentágono pidió un crédito de 200.000 millones de dólares. Una cantidad de dinero muy elevada para un conflicto que tiene los días contados.

Otro día de conflicto más y otro día en el que reitera que Estados Unidos y su aliado, Israel, están ganado la guerra y que no quiere pactar un alto el fuego con Irán. Del mismo modo, ha afirmado que, junto con su equipo y sus aliados están barajando varias opciones, pero que de ninguna manera hará público de cuáles se tratan. Justo hace unas horas decía que no había enviado tropas a Irán, pero que si lo hiciera, tampoco lo diría.

PUEDE INTERESARTE La Administración Trump demanda a la Universidad de Harvard por "antisemitismo"

Trump sigue con su silencio y con su misterio, algo que no ha gustado desde un principio a sus aliados en la OTAN, quienes no le han ayudado en sus misiones. Precisamente, de misiones ha tratado las últimas reuniones del Pentágono, las que podrían estar centradas precisamente en la liberación del estrecho de Ormuz tras conocer que cuenta con el apoyo japonés.

Manda miles de tropas estadounidenses

Donald Trump no ha querido confirmar nada, salvo el envío de miles de tropas estadounidenses a Oriente Medio. El cuerpo marine estadounidense ha partido hacia Irán. Son agentes especializados en desembarcos y pretenden que lleguen a Ormuz cuanto antes para que el presidente pueda decir que ha cumplido su objetivo.

La llegada de nuevas tropas a Irán puede suponer una nueva escalada en la guerra. Sin duda, el objetivo de Trump está siendo conseguir liberar el petróleo, el cual está sufriendo cada vez más subidas de precios. La Casa Blanca baraja varias opciones de presión para Irán y conseguir de esta manera, liberar el estrecho de Ormuz.