Esperanza Calvo 20 MAR 2026 - 22:41h.

La Casa Blanca está valorando ocupar la isla de Kharg y presionar así a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz

Donald Trump mantiene claro su objetivo y manda miles de tropas estadounidenses para liberar el estrecho de Ormuz

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El Cuerpo de Marines de Estados Unidos es una fuerza élite especializada en operaciones anfibias, es decir, desembarcos. El país ha acelerado su despliegue para que las tropas lleguen al estrecho de Ormuz cuanto antes.

El buque de asalto USS Boxer se sumará al USS Tripoli, ya en ruta hacia Oriente Medio. Ambos pueden lanzar misiles, operar aeronaves y dar cobertura a unos 5.000 infantes de marina.

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Si su misión es desembarcar en la isla iraní de Kharg, la guerra escalará a una nueva dimensión. Allí se procesa el 90% de las exportaciones de petróleo iraní. La Casa Blanca está valorando ocuparla y presionar así a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz, o incluso una invasión terrestre de la costa para neutralizar la conocida como "flota mosquito", ese enjambre de lanchas rápidas ocultas en túneles, capaz de hundir petroleros. El despliegue terrestre implicará bajas. Trump asume un altísimo riesgo, aunque se siga mostrando como vencedor.

La posible conquista de la isla de Kharg

Durante una breve declaración, el presidente Donald Trump afirmó: "Nos está yendo extraordinariamente bien en Irán. Ahora, allí nadie quiere ser ya líder. Queremos hablarles, pero no tenemos a nadie con quien hablar".

Sin embargo, tras 21 días de guerra, no hay garantías de que la conquista de Kharg aplaque a Teherán. El mero hecho de que Estados Unidos la bombardease el viernes pasado solo ha conseguido que Irán destruya instalaciones petroleras de todo el Golfo.

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La decisión aún no está tomada: puede que finalmente Estados Unidos se limite a escoltar a los petroleros y elimine así la necesidad de invasión, o imponer un bloqueo naval sobre la isla e impedir que los buques cisterna puedan cargar petróleo iraní.