Sergio Delgado 20 MAR 2026 - 14:25h.

La factura media de la luz podría tener una rebaja de entre 5 y 9 euros mensuales para una vivienda media. En el caso del gas, el ahorro se mueve en una horquilla de 3 a 6 euros mensuales

La rebaja de impuestos a los combustibles por la guerra contra Irán abaratará repostar unos 20 euros de media por depósito

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La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha generado, como era de esperar, una elevada volatilidad en los mercados energéticos. Ante este escenario, el Gobierno de España ha anunciado un nuevo paquete de medidas orientadas a aliviar la presión sobre hogares y empresas, con especial foco en los suministros básicos.

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Entre las decisiones más relevantes comunicadas por Pedro Sánchez en rueda de prensa destacan la reducción del IVA en electricidad y gas del 21% al 10%, la rebaja del impuesto especial sobre la electricidad y la suspensión del impuesto a la generación eléctrica. Unas acciones que buscan contener el impacto de los precios energéticos en la economía doméstica.

Cómo afecta la rebaja del IVA en la factura real

Esta reducción del IVA supone un ajuste directo sobre el importe final de la factura. Si un hogar medio paga actualmente y según datos oficiales entre 60 y 100 euros mensuales de luz, el cambio impositivo implica una disminución aproximada del 9% sobre el total, ya que el IVA se aplica sobre la base imponible.

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En términos prácticos, esto se traduce en una rebaja de entre 5 y 9 euros mensuales en la factura eléctrica para una vivienda media. En hogares con mayor consumo, especialmente aquellos con climatización intensiva, el ahorro podría superar los 10 euros al mes.

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En el caso del gas, donde el gasto mensual oscila entre 35 y 70 euros dependiendo del uso, la reducción del IVA puede suponer un ahorro adicional de entre 3 y 6 euros mensuales. En viviendas con calefacción de gas, el impacto es mayor durante los meses de invierno.

Consumo medio en España y base del cálculo

Según datos de Red Eléctrica de España, el consumo medio mensual se sitúa en torno a los 270 kWh. Este nivel de consumo genera un gasto energético aproximado de 32,5 euros, al que se suman peajes, potencia contratada e impuestos.

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Si se analiza el gasto total, los hogares españoles pagan de media:

Entre 40 y 50 euros al mes en viviendas de una persona

Entre 60 y 70 euros en hogares de dos personas

Entre 90 y 110 euros en viviendas familiares de cuatro personas

Aplicando la rebaja del IVA, el ahorro medio en electricidad puede estimarse en:

4 a 5 euros al mes para una persona

6 a 7 euros para dos personas

8 a 10 euros en familias

En el caso del gas, con consumos medios de 425 a 660 kWh mensuales según el uso, el ahorro se mueve en una horquilla de 3 a 6 euros mensuales, aunque en invierno puede ser superior.

Cuánto beneficiará la medida al mes entre luz y gas

Sumando ambas reducciones, con la nueva medida un hogar medio podría ver una rebaja total en sus suministros energéticos de entre 8 y 15 euros al mes. En escenarios de consumo elevado, este ahorro podría acercarse a los 20 euros mensuales.

A escala anual, esto supone un alivio de entre 100 y 180 euros por vivienda, una cifra relevante en un contexto de inflación y encarecimiento generalizado del coste de vida.

El papel del consumo en el ahorro final

Más allá de los cambios fiscales, el gasto energético sigue dependiendo en gran medida de los hábitos de consumo. Factores como el uso de aire acondicionado, calefacción, electrodomésticos o el tamaño de la vivienda son determinantes.

Por ejemplo, la calefacción representa cerca del 39% del consumo energético en los hogares españoles, seguida por los electrodomésticos con un 28% y el agua caliente con un 18,8%. Esto explica por qué el impacto del gas es especialmente relevante en invierno.

Optimizar el uso energético puede amplificar el efecto de la rebaja fiscal. Medidas como mejorar el aislamiento, utilizar electrodomésticos eficientes o ajustar los horarios de consumo pueden reducir aún más la factura mensual.