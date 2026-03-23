El avión, de la compañía Air Canada, acababa de aterrizar y rodaba por la pista cuando chocó contra el vehículo de emergencias

El suceso ha obligado a paralizar las operaciones en la zona

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Nueva YorkUn avión de la compañía aérea Air Canada ha sufrido un aparatoso accidente en el aeropuerto de LaGuardia de Nueva York tras chocar contra un camión de bomberos en la pista. El aeroplano, procedente de Montreal, quedó destrozado y parcialmente suspendido en al aire tras el siniestro, que ha dejado dos muertos y varios heridos, provocando también la paralización inmediata de las operaciones en el área.

El suceso ha ocurrido concretamente en la pista 4, después de que el avión de pasajeros, un CRJ-900 de Air Canada, acabase de aterrizar. El impacto dejó el morro del aeroplano completamente dañado, causando la muerte del piloto y copiloto del avión en el siniestro, según informa NBC News. Además, varios trabajadores de la Unidad de Rescate y Bomberos de Aeronaves del Departamento de la Policía de la Autoridad Portuaria habrían resultado heridos, según informan medios locales, aunque aún no hay comunicado oficial al respecto.

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A bordo del avión que ha chocado con un camión iban casi un centenar de pasajeros

Segú las citadas fuentes, casi un centenar de pasajeros viajaban a bordo del avión, que chocó contra el camión cuando se encontraba ya rodando por la pista y se cruzó con el vehículo.

De acuerdo con The New York Post, citando las grabaciones de audio del control de tráfico aéreo, el camión había recibido autorización para cruzar por esa pista, –la pista 4–, por la calle de rodaje D, aunque al mismo tiempo se puede escuchar en ellas al controlador de la torre gritando repetidamente ‘camión 1’ para que se detenga antes de enviar más unidades al lugar.

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Tras todo ello, se produjo el siniestro, que dejó también volcado y destrozado a este vehículo. El suceso, además, tuvo lugar tras la alerta emitida por el aeropuerto de LaGuardia por las condiciones climáticas de fuertes lluvias y nubes en el lugar.