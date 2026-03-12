La OTAN intercepta dos aviones rusos en el espacio aéreo de Lituania a través de los cazas españoles
Cazas españoles desplegados en la misión ‘Centinela Oriental’ de la OTAN interceptan dos aviones militares rusos
La OTAN ha interceptado dos aviones SU-24D Fencer de Rusia en el espacio aéreo de Lituania, de la mano de cazas españoles desplegados este lunes bajo la misión antiaérea 'Centinela Oriental' impulsada por la Alianza Atlántica.
Según ha informado el Comando Aéreo de la OTAN en un mensaje en la red social X, los cazas españoles desplegados en la Policía Aérea del Báltico lanzaron un Alpha Scramble desde la base aérea de Siauliai, en Lituania.
"La aeronave interceptó y escoltó dos aviones SU-24D Fencer de la Fuerza Aérea Rusa que volaban en el espacio aéreo internacional cerca de las fronteras de la OTAN", han precisado.
Operación 'Centinela Oriental'
El objetivo de la Operación 'Centinela Oriental' es proteger el territorio del flanco oriental de la OTAN. Tal y como detalla el Ministerio de Defensa, es la respuesta de la Alianza a una declaración del artículo 4 por parte del Gobierno polaco tras la incursión de un dron ruso en Polonia los días 9 y 10 de septiembre de 2025. La operación se puso en marcha el 12 de septiembre de 2025, sin fecha de finalización prevista.
Su propósito principal es aumentar la capacidad de la OTAN para contrarrestar amenazas militares rusas, en particular para interceptar drones rusos que violen el espacio aéreo de los estados miembros.
Ese mismo día, España anunció su participación en la operación en "solidaridad" con sus aliados, materializando el apoyo con dos cazas C.16 del destacamento 'Vilkas', mediante un sistema de alerta rápida (QRA) y el avión Tk23 para reabastecimiento en vuelo.