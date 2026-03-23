Agentes del ICE ya han efectuado las primeras detenciones de migrantes que viajan con sus familias como pasajeros

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Los trabajadores de los aeropuertos en Estados Unidos están en huelga y se han generado horas de espera de los pasajeros en los controles. El presidente Donald Trump ha decidido enviar al ICE -la Policía polémica del mandatario- para solucionar el problema. En los vídeos ya se puede ver cómo los primeros agentes del ICE deambulan por áreas del aeropuerto de Atlanta.

Otros agentes descienden por las escaleras de una de las terminales del aeródromo de Nueva Orleans. El temor crece con la presencia de esta polémica Policía en al menos 14 aeropuertos del país.

¿Cuál es el origen de este problema?

Agentes del ICE ya han efectuado las primeras detenciones de migrantes que viajan con sus familias como pasajeros. El despliegue, que ha ordenado Trump, se ha producido para suplir la falta de personal que ha provocado el caos en un gran número de aeropuertos.

El origen de esta situación está en una batalla entre demócratas y republicanos por unos presupuestos sin aprobar. Mientras, cientos de funcionarios se niegan a trabajar gratis y se han puesto en huelga: decenas de vuelos se han retrasado y colas kilométricas llegan hasta los aparcamientos.

Trump anunció el despliegue en redes sociales

Trump ha usado las redes sociales para confirmar que hoy se realizaría el despliegue de los agentes: "El ICE acudirá a los aeropuertos para ayudar a nuestros maravillosos agentes de la TSA que han permanecido en sus puestos a pesar de que los demócratas de la izquierda radical, que solo se centran en proteger a los criminales más duros que han entrado ilegalmente en nuestro país, están poniendo en peligro a Estados Unidos al retener un dinero acordado hace mucho tiempo".

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La presencia del ICE es, para muchos, otra campaña de persecución de personas sin papeles en los aeropuertos del país. El American Immigration Council (Consejo Americano de Migración o AIC) ha denunciado que al menos seis personas murieron bajo custodia del ICE en enero de 2026 en centros de detención de Texas, Pensilvania, Georgia y California, por no mencionar que agentes federales mataron a tiros a los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti en el marco de protestas contra el ICE en la ciudad de Mineápolis.