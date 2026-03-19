Esta fianza para solicitantes de visados para negocios y turismo en EEUU, se aplicará a partir del 2 de abril

Washington estima que los contribuyentes estadounidenses se estarían ahorrando "hasta 800 millones de dólares"

Compartir







Las autoridades estadounidenses han anunciado que, a partir del próximo 2 de abril, exigirán una fianza de 15.000 dólares (13.000 euros) a los solicitantes de visados para negocios y turismo de una docena de países, entre ellos Nicaragua y Georgia, con objeto de prevenir "estancias ilegales", tras el vencimiento de ese permiso.

"El Departamento de Estado está ampliando su sistema de fianzas para visados a fin de que se aplique a un total de 50 países, a partir del 2 de abril, y exigirá a los ciudadanos extranjeros de esos países que depositen una fianza de 15.000 dólares antes de recibir visados B1 o B2 para negocios y turismo en Estados Unidos", ha especificado la Administración norteamericana en un comunicado.

PUEDE INTERESARTE La inteligencia de EEUU sabe que el régimen iraní está intacto y se niega a decir si tiene o no uranio

Países que se verán afectados

Esos nuevo doce países son: Camboya, Etiopía, Georgia, Granada, Lesoto, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Nicaragua, Papúa Nueva Guinea, Seychelles y Túnez.

Todos ellos se sumarán a otras 38 naciones que ya forman parte de esta lista, como son: Argelia, Angola, Antigua y Barbuda, Bangladesh, Benín, Bután, Botsuana, Burundi, Cabo Verde, República Centroafricana, Costa de Marfil o Cuba.

PUEDE INTERESARTE Donald Trump vuelve a referirse al estrecho de Ormuz y critica a la OTAN por la falta de apoyo: advierte del tránsito de petróleo

También figuran en ese listado: Yibuti, Dominica, Fiyi, Gabón, Gambia, Guinea, Guinea-Bisáu, Kirguistán, Malaui, Mauritania, Namibia, Nepal, Nigeria, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Tayikistán, Tanzania, Togo, Tonga, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Zambia y Zimbabue.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ahorro para los contribuyentes estadounidenses

No obstante, el Ejecutivo estadounidense ha anotado que esa fianza será devuelta a los beneficiarios del visado que regresen a su país cumpliendo con los términos del documento y de la fianza o que no viajen.

Este sistema de fianzas para visados que, según ha avanzando el Departamento de Estado, podría seguir ampliándose, "ahorra" a los contribuyentes estadounidenses "cientos de millones de dólares cada año" en la medida en que, ha asegurado, expulsar a una persona en situación de irregularidad cuesta más de 18.000 dólares de media.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Concretamente, Washington estima que los contribuyentes estadounidenses se estarían ahorrando "hasta 800 millones de dólares (casi 698 millones de euros) al año", cantidad que, de otro modo, "sería necesaria para expulsar a los extranjeros que se exceden en el tiempo permitido de estancia".

El último balance dado a conocer por el Ejecutivo estadounidense señala que casi 1.000 extranjeros han recibido visados dentro de este sistema y el 97% de ellos ha regresado a sus países desde Estados Unidos a tiempo, frente a los 44.000 visitantes de los 50 países que conforman el listado que, durante el último año de Gobierno de Joe Biden, "excedieron su estancia".