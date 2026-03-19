Un juez rechaza el asilo de Liam, el niño detenido en Minnesota, y ordena deportar a toda su familia mientras apelan el caso judicial

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Cinco semanas después de salir de un centro de detención en Texas y regresar a su casa en Minnesota, el nombre de Liam Conejo Ramos vuelve a sacudir conciencias. El niño ecuatoriano de cinco años, convertido en símbolo de la dureza migratoria en Estados Unidos tras su detención en Minneapolis, enfrenta ahora un nuevo golpe: un juez ha rechazado su solicitud de asilo y ha ordenado tanto su deportación como la de toda su familia, reactivando un caso que ya había expuesto las grietas del sistema y el coste humano de las políticas migratorias bajo la Administración Trump.

Así lo han apuntado sus abogados y dos legisladores que se oponen a la decisión, recogen fuentes como 'People'. La sentencia fue dictada este pasado miércoles por un juez del tribunal de inmigración, según ha indicado la letrada Danielle Molliver, que representa a la familia, en declaraciones a 'Minnesota Public Radio'. El equipo legal ha solicitado a la Junta de Apelaciones de Inmigración que remita el caso al tribunal de inmigración conjunto para examinar la solicitud de asilo de todos ellos.

La familia, pendiente del recurso de apelación

Danielle Molliver asegura que la apelación puede tardar meses o incluso años en resolverse. Si la familia pierde, podrían ser deportados a Ecuador, su país de origen. Mientras, Paschal Nwokocha, cuyo bufete representa a la familia, destaca que el gobierno debería darles a Liam, a su hermano mayor y a sus padres, Adrian Conejo Arias y Erika Ramos, quien está embarazada, la oportunidad de presentar su caso de asilo de una forma correcta y critica a las autoridades por tratar de acelerar la deportación: "Teniendo en cuenta todo lo que ha pasado esta familia, el trauma y la reacción pública, es increíble que el gobierno siga traumatizándolos", indicó a medios locales.

El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que el padre de Liam ingresó al país ilegalmente en diciembre de 2024. No obstante, los abogados de la familia han declarado que no cometieron ningún delito y que ingresaron al país legalmente como solicitantes de asilo en un cruce fronterizo en Brownsville, Texas, en 2024.

La detención de Liam Ramos y su liberación

Liam y su padre fueron detenidos el 20 de enero en Columbia Heights, un suburbio de Minneapolis, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante una redada en la ciudad, cuando regresaban a casa de la guardería. Las imágenes del niño con un gorro de conejo azul, rodeado de agentes del ICE, provocaron indignación por la forma en que el gobierno aplica las leyes de inmigración. Se llevaron a cabo fuertes protestas.

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Padre e hijo fueron trasladados en avión a un centro de detención familiar en Dilley, en Texas, donde permanecieron casi dos semanas retenidos antes de que un juez federal ordenara su liberación el 31 de enero. Ahora, tras regresar al domicilio familiar e iniciar los trámites para regularizar su situación, han recibido este nuevo varapalo y esperan que los recursos tengan éxito. Tanto Liam como su hermano de 13 años no han regresado a la escuela desde su liberación.