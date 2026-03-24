Si Wiklöf hubiese rebasado el límite de velocidad en un kilómetro por hora más le habrían retirado el permiso de conducir

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Un empresario millonario ha sido multado con 120.000 euros por exceso de velocidad, según informa el diario local 'Nya Åland'. La Policía lo sorprendió conduciendo a 59 kilómetros por hora, 29 más de lo permitido, en una zona urbana de Mariehamn, n el archipiélago de Åland.

Anders Wiklöf, el millonario dueño de un holding compuesto por más de 20 empresas, reconoció al citado medio que conducía "un poco demasiado rápido". El empresario no recurrirá la multa y la pagará íntegramente. "Los agentes me preguntaron si quería llevar el caso al juzgado, pero ¿por qué iba a hacerlo? Si he cometido un error, lo he cometido, así que lo acepto, no hay más que decir. Eran chicos educados y simpáticos y sólo hacían su trabajo", afirmó Wiklöf.

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Así funciona el sistema de multas en Finlandia

Si Wiklöf hubiese rebasado el límite de velocidad en un kilómetro por hora más, habría cometido una infracción grave y le habrían retirado el permiso de conducir durante varios meses además de pagar los 120.000 euros.

Una ley finlandesa contempla que el sistema de multas proporcionales a los ingresos del infractor y que se calculan a partir de la última declaración de la renta disponible. La ley considera un exceso de velocidad grave rebasar en más de 20 kilómetros por hora el límite establecido y lo castiga con un número de "días de multa".

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Es decir, los ingresos anuales divididos entre los días laborables del año y que aumenta cuanto más grave es la infracción. No es la primera vez que Wiklöf, uno de los más ricos de Finlandia, es sancionado por incumplir el código de circulación.