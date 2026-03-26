El hundimiento de una Iglesia en Países Bajos deja al descubierto la posible tumba de D'Artagnan

El hundimiento de una Iglesia en Maastrich, en los Países Bajos, ha dejado al descubierto restos que podrían pertenecer al mosquetero más famoso del mundo

De la dentadura se han extraído muestras de ADN para compararlas, en un laboratorio de Múnich, con material genético de los descendientes.

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El hundimiento de una Iglesia en Maastrich, en los Países Bajos, ha dejado al descubierto restos que podrían pertenecer al mosquetero más famoso del mundo, D'Artagnan. O por decirlo de una manera más exacta, los restos de quien inspiró la famosa novela de Alejandro Dumas. El ADN aclarará las dudas en los próximo días, informa Yolanda Bernardo Martín.

Que el famoso Charles D´Artagnan murió en Maastricht en el asedio a la ciudad en 1673 ya se sabía. Se cree que el mosquetero falleció tras recibir el impacto de una bala de mosquete en la garganta o el pecho.

Lo que faltaba era encontrar la tumba del mosquetero al servicio del rey. Un misterio de tres siglos que parece haberse resuelto frente al altar de la Iglesia de San Pedro y San Pablo. Fue algo fortuito que empezó con la reparación de unas baldosas rotas, al quitarlas se toparon con un muro y tras el muro.

Como señala Jos Valke, diácono, “encontramos huesos y le preguntamos a Wim Dijkman si podía venir a investigar". Normal que recurrieran a él. El arquéologo lleva 28 años de pesquisas sobre el tema. "Se ha convertido en una investigación de alto nivel. Queremos estar absolutamente seguros, o tan seguros como sea posible, de que se trata del famoso mosquetero"

De la dentadura se han extraído muestras de ADN para compararlas, en un laboratorio de Múnich, con material genético de los descendientes de D´Artagnan. En el esqueleto se han encontrado restos compatibles con el tipo de proyectil en la zona torácica que pudo causar su muerte, lo que refuerza la hipótesis de los investigadores. Además, junto a los restos se localizó una moneda francesa, un elemento que, según los expertos, podría indicar el estatus de la persona enterrada, mientras que la ubicación de la tumba, bajo el antiguo altar, sugiere que se trata de una persona de alto rango.

La teoría de que D’Artagnan fue enterrado en esta iglesia no es nueva, aunque hasta ahora nunca se habían realizado excavaciones para confirmarla. Se cree que, debido a las condiciones del combate y las altas temperaturas, su cuerpo no fue trasladado a Francia y fue inhumado en Maastricht.

D’Artagnan es considerado un héroe nacional en Francia, donde su figura trascendió la historia militar para convertirse en un icono cultural gracias a la novela Los tres mosqueteros, de Alexandre Dumas, que lo popularizó como el cuarto mosquetero junto a Athos, Porthos y Aramis.

Para descubrir la verdad vuelven a ser, uno para todos y todos para uno.