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Internacional

Bolsonaro sale del hospital y cumplirá 90 días de arresto domiciliario tras su hospitalización

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El expresidente brasileño Jair Bolsonaro habla durante un mitin en el Día de la Independencia en São Paulo.. Europa Press
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El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha salido este viernes del hospital tras haber sido ingresado por una bronconeumonía bacteriana y ya se encuentra en su domicilio en Brasilia, donde deberá permanecer al menos 90 días bajo arresto domiciliario humanitario para completar su recuperación.

Hospitalización y recuperación

Bolsonaro abandonó el Hospital DF de Brasilia, donde permaneció catorce días ingresado, diez de ellos en una unidad de cuidados intensivos. A partir de ahora, continuará su recuperación en su vivienda del barrio de Jardim Botánico, tras recibir este beneficio por parte del Tribunal Supremo.

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En diciembre de 2025, el exmandatario fue trasladado a un área especial de la cárcel de Papuda después de incumplir en varias ocasiones las medidas cautelares de su arresto domiciliario. Esta situación se enmarca en la condena de más de 27 años de prisión por su participación en el intento de golpe de Estado de 2022.

Restricciones del arresto domiciliario

La flexibilización de su condena está sujeta a estrictas medidas cautelares. Entre ellas, tiene prohibido utilizar teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos que permitan contacto con el exterior, ya sea de forma directa o indirecta.

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Además, no podrá acceder a redes sociales, grabar ni difundir vídeos o audios, y deberá portar en todo momento una tobillera electrónica. Su movilidad queda limitada exclusivamente a su domicilio.

Bolsonaro podrá recibir visitas de familiares autorizados, incluidos sus hijos Flávio, Carlos y Renan, así como de sus abogados, en horarios previamente establecidos. También podrá ser atendido por su equipo médico durante este periodo.

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