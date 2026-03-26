El juez Alvin Hellerstein ha rechazado la solicitud de la defensa de desestimar el caso ante un Maduro que no habló el 60 minutos.

En su primera comparecencia, Maduro se declaró "no culpable" y se definió a sí mismo como un "prisionero de guerra".

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El ambiente en la sala del tribunal en la segunda audiencia de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fue radicalmente diferente al de la primera comparecencia en enero.

Durante los 90 minutos que duró la audiencia, ambos acusados permanecieron sentados en silencio, vestidos con sus uniformes de prisión de color verde caqui, escuchando atentamente las traducciones a través de sus audífonos mientras sus abogados defendían que se les permitiera utilizar fondos del gobierno venezolano para su defensa.

A diferencia de su primera comparecencia de enero, cuando Maduro pronunció un discurso de varios minutos en el que proclamaba su inocencia, esta tarde no dijo ni una palabra en la sala, y tampoco lo hizo nadie del público. La vez anterior, el final de la audiencia se vio interrumpido cuando un miembro del público lanzó gritos contra Maduro desde el fondo de la sala.

El juez Alvin Hellerstein ha rechazado la solicitud de la defensa de desestimar el caso, la cual está basada en que las sanciones estadounidenses a Venezuela impiden actualmente al gobierno de Caracas pagar los honorarios de defensa de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. La pareja ha alegado que las sanciones vulneran su derecho a elegir a un abogado de su elección.

Tras concluir la audiencia judicial, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados de nuevo al Centro Metropolitano de Detención (MDC) de Brooklyn, Nueva York. Una gran caravana de patrullas y vehículos fue parte del contingente de seguridad para el traslado del expresidente de Venezuela.

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Su hijo dice que está delgado y en forma

El diputado venezolano, Nicolás Maduro Guerra, tachó de ilegítimo e ilegal el proceso judicial contra su padre, Nicolás Maduro, y la esposa de este, Cilia Flores, quienes enfrentan este jueves su segunda audiencia en un tribunal de Nueva York tras ser capturados durante un ataque militar en Caracas y acusados de cargos relacionados con narcotráfico.

En un acto organizado en apoyo a Maduro en Caracas y tras el inicio de la audiencia, el dirigente chavista dijo que el proceso, "en su origen, es ilegítimo e ilegal", por lo que pidió elevar la voz "por la verdad, la justicia, la paz y por la libertad" de su padre y de Flores, también diputada.

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"Hoy Venezuela y el mundo se levantan para elevar la voz más poderosa que puede tener un ser humano y una sociedad, que es la verdad, y aunque sean poderosos en medios de comunicación e intenten imponer narrativas, (…) nosotros, con la verdad real, con los hechos, siempre encontramos un huequito para colarnos", dijo.

Maduro Guerra, quien más temprano expresó su confianza en el retorno de ambos al país suramericano, aseguró que los dos están "muy bien, fuertes" y "con mucho ánimo", y señaló que su padre, "delgado, atleta, está haciendo ejercicios todos los días".

Maduro está acusado de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos, y un cuarto delito de posesión de esas armas. Flores, por su parte, está acusada de dos delitos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas. En su primera comparecencia, Maduro se declaró "no culpable" y se definió a sí mismo como un "prisionero de guerra".