El secretario del Tesoro, Scott Bessent, cuya firma acompañará a la de Trump justifica este hecho en la necesidad de reconocer los logros "históricos" de la actual Administración

Trump, un presidente que algunos politólogos comparan con dictadores del siglo pasado: "Todos han tenido complejo de inferioridad"

Compartir







La firma de Donald Trump aparecerá en los futuros billetes de dólar emitidos con motivo del 250 aniversario de Estados Unidos y que serán puestos en circulación antes del próximo 4 de julio, siendo la primera vez en la historia del país que un presidente en ejercicio firma el papel moneda, según ha confirmado el Departamento del Tesoro.

De este modo, la rúbrica de Trump aparecerá en los futuros billetes estadounidenses junto con la del secretario del Tesoro, Scott Bessent, para quien es una forma de reconocer los logros "históricos" de la actual Administración en materia económica.

"Innegable" la huella dejada por el presidente Trump"

Trump romperá así con la tradición de que los billetes de dólar de EEUU sean firmados únicamente por el secretario del Tesoro y el tesorero del país.

"No hay mejor manera de reconocer los logros históricos de nuestro gran país y del presidente Donald J. Trump que con billetes de dólar estadounidense que lleven su nombre, y es apropiado que esta moneda histórica se emita en el 250.º aniversario", ha señalado Bessent.

"Bajo el liderazgo del presidente Trump, estamos en camino hacia un crecimiento económico sin precedentes, un dominio duradero del dólar y una sólida estabilidad fiscal", ha añadido.

PUEDE INTERESARTE Una imagen de Jeffrey Epstein recibe a Trump en Reino Unido, proyectada sobre la fachada del Castillo de Windsor

De su lado, Brandon Beach quien actúa como 46º tesorero de EEUU, considera "innegable" la huella dejada por el presidente Trump en la historia como artífice del resurgimiento económico de la 'Edad de Oro' de Estados Unidos. "Imprimir su firma en la moneda estadounidense no solo es apropiado, sino también merecido", ha defendido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Imagen de Trump en una moneda conmemorativa

La semana pasada, la Comisión de Bellas, compuesta exclusivamente por miembros designados por Trump, votó a favor de aprobar una moneda conmemorativa de oro de 24 quilates con la imagen del presidente en el marco de las celebraciones del 250 aniversario de EEUU.

El diseño aprobado muestra la imagen del presidente Donald Trump en el Despacho Oval, con el año 1776 en una cara y el 2026 en la otra. No obstante, la moneda de oro aún requiere la aprobación oficial del Departamento del Tesoro.