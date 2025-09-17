Hay cuatro detenidos por la proyección de la imagen gigante de Trump y Epstein en el castillo de Windsor

La agenda telefónica de Jeffrey Epstein con Trump, Kissinger, Mick Jagger y Dustin Hoffman, entre los contactos

La visita de Donald Trump a Reino Unido ha comenzado con mal pie. Al presidente de Estados Unidos lo esperaba una sorpresa: Su imagen gigante junto a la Jeffrey Epstein aparecía proyectada sobre el castillo de Windsor y un mensaje en clave irónica con un 'hola Donald, bienvenido al castillo de Windsor'. Hay cuatro detenidos bajo sospecha por "comunicaciones maliciosas", según ha informado la Policía de Valle del Támesis.

"Nos tomamos muy en serio cualquier actividad no autorizada en los alrededores del castillo de Windsor. Nuestros agentes respondieron rápidamente para detener la proyección y cuatro personas han sido arrestadas", ha explicado la superintendente de la fuerza policial, Felicity Parker.

"Estamos llevando a cabo una investigación exhaustiva con nuestros colaboradores sobre las circunstancias de este incidente y proporcionaremos más información cuando podamos hacerlo", ha asegurado.

El caso Epstein en el Reino Unido

El grupo ‘Led By Donkeys’ (Liderado por burros) compartió una imagen de la proyección en la red social Instagram, junto al mensaje «Hola Donald, bienvenido al castillo de Windsor».

Los detenidos, cuyas identidades no han sido facilitadas, permanecen bajo custodia, según confirmó la Policía, que ha desplegado en Windsor un fuerte dispositivo de seguridad, que incluye este mediodía una exclusión aérea, antes de la llegada de Trump y la primera dama, Melania Trump, al castillo.

El caso Epstein es centro de controversia en el Reino Unido y EE.UU. por los vínculos que tenía el magnate, acusado de tráfico y abuso sexual de menores, con personalidades famosas, entre ellas Trump así como el exembajador británico en Washington Peter Mandelson.

La visita de Trump con gran despliegue de atenciones

El presidente de EE.UU. llegó esta noche a Londres para iniciar este mediodía una visita de Estado en Windsor, donde será recibido por los reyes británicos, Carlos III y Camila. Ya ha mostrado su amor por este país "lleno de lugares fantásticos".

La visita concluirá este jueves después de que Trump y el primer ministro británico, Keir Starmer, comparezcan ante la prensa en Chequers, la residencia campestre del jefe del Gobierno del Reino Unido a las afueras de Londres.