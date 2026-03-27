Noelia Tobías 27 MAR 2026 - 21:55h.

El auge de la ingeniería china tiene como objetivo conseguir que el país sea el más futurista y moderno del mundo

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China es uno de los países con las infraestructuras más impresionantes del mundo. Las ciudades parecen incluso hechas con inteligencia artificial, pero nada más lejos de la realidad, son capaces de construir lo que parecía imposible. La idea de que parezca uno de los lugares más modernos y futuristas para que se está cumpliendo.

Sus impresionantes edificios, escaleras, transportes, caminos, hacen que China haga su propia propaganda construyendo lo que jamás nadie se había imaginado. Una de las ciudades del centro de China, ya cuenta con una enorme escalera mecánica que permite trasladar a las personas desde el empiece de la zona, hasta el punto más elevado.

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En total, 21 escaleras mecánicas, ocho ascensores y varios pasos elevados componen esta larga lengua azul que ahorra los miles de escalones que tenía antes la ciudad para poder subir hasta arriba. En un recorrido de apenas 20 minutos, consiguen viajar de una punta de la ciudad a la otra sin siquiera moverse, con un desnivel de más de 240 metros.

Otras de las edificaciones más impresionantes

Se ha convertido en la escalera más larga del mundo, mide 900 metros y equivale a un rascacielos de 80 plantas. Una escalera que ya ha dejado impresionado a muchos, pero que está muy cerca del llamado 'Aeropuerto de la Nube', porque se encuentra en la cima de una montaña, a nada menos que a 1.770 metros de altura.

Otras de las cosas que han batido el récord es el puente más alto del mundo, también chino. Se encuentra a 625 metros de altura. Su paso no es recomendable para las personas más vertiginosas, porque su suelo es completamente de cristal, permitiendo ver el fondo en todo momento.

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En China también tienen el viaducto más largo del mundo, formado por 55 kilómetros con tramos subterráneos. El auge de la ingeniería china parece no tener límites y pulveriza todos los tiempos, como el bloque de viviendas de 10 plantas construidos en 28 horas.