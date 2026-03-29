El misil ha impactado en una fábrica en la zona industrial de Neot Hovav

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Bomberos israelíes trabajan para contener un incendio declarado esta tarde en una planta química del sur de Israel tras el impacto de fragmentos de un misil iraní derribado y han dado orden de alejamiento a la población por posible contaminación. El misil ha impactado en una fábrica en la zona industrial de Neot Hovav y ha provocado la ruptura de las unidades de almacenamiento de productos químicos empleados para la fabricación de pesticidas.

De momento hay constancia de un herido leve, según ha informado el servicio de Emergencias israelí. Mientras, se han registrado al menos 10 personas heridas como consecuencia de un ataque de EEUU e Israel que ha alcanzado la sede de la cadena 'Al Araby' en la capital de Irán, Teherán, según ha informado la Media Luna Roja iraní.

Imágenes captadas por los periodistas de la propia cadena revelan daños materiales provocados por explosiones que han alcanzado de lleno los edificios colindantes. El viceministro de Cultura y Comunicación de Irán, Mohamad Reza Norouzpour, ha condenado este "ataque directo contra los medios de comunicación" y acusado a Israel del asesinato deliberado de tres periodistas este pasado sábado en el sur de Líbano.

Netanyahu anuncia una ampliación de la zona de seguridad en el Líbano

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha anunciado este domingo una ampliación de la "zona de seguridad" establecida por las fuerzas israelíes en territorio libanés en el marco de la ofensiva militar contra la milicia de Hezbolá. "En Líbano he decidido ahora ampliar más la zona de seguridad existente para atajar definitivamente el riesgo de invasión y para distanciar nuestras fronteras de los disparos y de las armas antiaéreas", ha explicado Netanyahu en un mensaje publicado en redes sociales.

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Las autoridades israelíes han declarado abiertamente su objetivo de penetrar hasta el río Litani, frontera natural entre el sur de Líbano y el resto del país, y este mismo sábado Hezbolá informó de la presencia de militares israelíes en la ribera sur del río, extremo que sin embargo no ha sido confirmado por Israel.