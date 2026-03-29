La Guardia Revolucionaria iraní insta al personal, profesorado y estudiantes que estén a un kilómetro de las universidades

Yemen se une a la guerra: los hutíes aseguran haber lanzado un segundo ataque contra el sur de Israel

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Israel informó este domingo de una nueva ronda de ataques contra centros de mando del Gobierno iraní y plantas de producción de armas en Teherán, donde se escucharon explosiones, según recogen medios del país persa. Así, Irán marcó como objetivos militares a las universidades israelíes y estadounidenses en Oriente Medio, en respuesta a los ataques de Washington y Tel Aviv contra sus instituciones educativas; y los rebeldes hutíes del Yemen lanzaron por segundo día misiles contra el sur del territorio israelí.

"Todas las universidades del régimen ocupante y estadounidenses en la región de Asia occidental son objetivos legítimos, por lo que destruiremos dos universidades en represalia por la destrucción de universidades iraníes", ha argumentado la organización militar.

Las universidades, el objetivo de la Guardia Revolucionaria

La Guardia Revolucionaria iraní insta a todo el personal, profesorado y estudiantes de las universidades estadounidenses y a los vecinos de las zonas colindantes a permanecer al menos a un kilómetro de distancia de estas universidades "para proteger sus vidas".

"Si el Gobierno estadounidense quiere que sus universidades estén libre de represalias en esta fase, excepto dos, deben condenar el bombardeo sobre universidades en una declaración oficial antes del lunes a las 12.00 horas, hora de Teherán", han planteado.

Israel afirma que está a días de completar sus objetivos

Las fuerzas armadas israelíes aseguran estar a "días" de completar sus objetivos en materia de destrucción de las capacidades de producción de armas de Irán, aunque reiteran que quedan objetivos en otras áreas de su ofensiva contra la República Islámica.

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"En unos días podremos terminar el trabajo contra los objetivos prioritarios en la familia de la producción", dijo durante una sesión informativa este domingo el portavoz del Ejército israelí Nadav Shoshani.