El impacto no dejó heridos ni víctimas y es parte de las represalias de Teherán contra objetivos estadounidenses e israelíes en el golfo

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Un petrolero de Kuwait ha terminado en llamas, tras recibir el impacto de un misil iraní, esta madrugada, cuando estaba atracado en el puerto de Dubái, según ha informado la Corporación Petrolera de Kuwait. El petrolero estaba completamente cargado de crudo en el momento del ataque.

El impacto no dejó heridos ni víctimas y es parte de la represalia de Teherán contra objetivos estadounidenses e israelíes en países del golfo Pérsico por la guerra de Washington y Tel Aviv contra Irán.

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La compañía aseguró que el ataque provocó un incendio y varios daños en el petrolero aunque no ha habido un derrame de crudo, según la Agencia de Noticias de Kuwait (KUNA).

Poco antes, la agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, en inglés) informó sobre un ataque contra una embarcación a 31 millas náuticas al noroeste de Dubái (unos 57 kilómetros).

Una veintena de ataques a barcos en el Golfo desde que comenzó la guerra en Irán

"Los equipos de intervención han logrado extinguir el incendio que afectaba a un petrolero kuwaití", ha informado la Oficina de Medios de Dubái en un mensaje publicado a través de sus redes sociales en el que ha añadido que los equipos competentes continúan evaluando la situación.

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Desde el comienzo de la guerra de EEUU e Israel contra Irán, el pasado 28 de febrero, la UKMTO ha reportado 24 incidentes en barcos alrededor del estrecho de Ormuz, el estratégico canal bloqueado por Teherán por el que normalmente circula una quinta parte del comercio global de petróleo. De estos 24 incidentes, 16 fueron proyectiles que impactaron las embarcaciones.