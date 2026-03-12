Irán desata ataques contra buques petroleros en el Golfo y contra refinerías en Bahréin, Kuwait y Dubái

El primer mensaje del líder Supremo de Irán, Mojtaba Jamenei promete "vengar la sangre de los mártires" de la ofensiva de Israel y EEUU

Los ataques a buques mercantes se multiplican en el Golfo Pérsico. Al menos seis barcos han sido alcanzados en las últimas horas en un fuego cruzado entre EEUU e Irán: drones y misiles que sobrevuelan las embarcaciones. La fuerza de la Guardia Revolucionaria iraní demuestra el control sobre la importante vía marítima por donde pasa gran parte del crudo mundial, pero también gas, fertilizantes y otros productos. Los precios del crudo vuelven a máximos revelando el poder de la nueva arma de Teherán.

Los drones submarinos iraníes lograban alcanzar anoche a dos petroleros frente al puerto de Basora en Irak. Uno de ellos, el Safesea Vishnu, es de propiedad estadounidense. Uno de sus 28 tripulantes, un marinero indio, ha muerto en el ataque.

El segundo, es de propiedad griega. Además, otro mercante de propiedad alemana, se ha incendiado tras el ataque, frente a las costas de emiratos árabes unidos, cerca del Estrecho de Ormuz. Todo esto mientras los equipos de rescate aún buscan a tres marineros filipinos desaparecidos ayer en Omán.

Mientras tanto, las refinerías y los depósitos de combustible siguen siendo objetivo prioritario de Irán. Sus drones alcanzaban anoche esta refinería de Bahrerin, un trabajador ha muerto, el incendio es gigantesco y la población sigue confinada.

El conflicto en Oriente Medio amenaza con paralizar la economía mundial

La nueva oleada de ataques comenzó esta madrugada desde Irán contra países del golfo Pérsico, que alcanzó un edificio en Dubái, así como los tanques de combustible de unas instalaciones cerca de la capital de Baréin y un edificio en Kuwait, en el inicio de la decimotercera jornada de conflicto en Oriente Medio.

La oficina de prensa del Gobierno de Dubái informó que el edificio de la ciudad fue impactado por un dron y que equipos de emergencia evacuaron el bloque.La oficina de prensa del Gobierno de Dubái informó que el edificio de la ciudad fue impactado por un dron y que equipos de emergencia evacuaron el bloque.

Aunque no identificó el origen de ese ataque, posteriormente el Ministerio de Defensa del país aseguró estar interceptando misiles y drones desde Irán. Por su parte, el Ministerio del Interior de Baréin anunció una "agresión iraní" dirigida a tanques de combustible en la zona de Muharraq, cerca de la capital Manama.

También informó de la activación de sirenas de alarma y urgió a los residentes a refugiarse en lugares seguros. Además, el Ejército de Kuwait aseguró que "un dron enemigo" alcanzó un edificio residencial en el sur del país y dejó dos personas heridas.

El petróleo es un arma de guerra y la batalla se libra en aguas del Golfo Pérsico. En 13 días de conflicto ya estamos sufriendo la mayor interrupción de suministro en la historia del mercado petrolero global, superando las sufridas en la década de los 70.