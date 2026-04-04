Tanto Estados Unidos como Irán han desplegado operativos en la zona para tratar de localizar al piloto

Irán advierte que responderá a la destrucción de sus puentes con ataques de "mayor dureza y devastación que antes"

Compartir







Estados Unidos mantiene activo el operativo para localizar a uno de los tripulantes de un caza derribado en territorio iraní, en plena escalada del conflicto. Las Fuerzas Armadas de Irán aseguran haber abatido varias aeronaves estadounidenses en las últimas horas, entre ellas un A-10 y un F-15. Mientras que uno de los pilotos ya ha sido rescatado, continúa la búsqueda del segundo, cuyo paradero sigue siendo desconocido.

La situación es especialmente delicada, ya que tanto Estados Unidos como Irán han desplegado operativos en la zona. De hecho, las autoridades iraníes han anunciado incluso recompensas para quien capture o acabe con el piloto, lo que eleva el riesgo para el militar en caso de encontrarse en suelo enemigo. En este contexto, su supervivencia depende en gran medida del entrenamiento específico que reciben los pilotos para este tipo de escenarios extremos.

PUEDE INTERESARTE Irán autoriza el paso de bienes de primera necesidad y ayuda humanitaria por el estrecho de Ormuz

Cómo puede sobrevivir el piloto estadounidense

El protocolo de actuación en estos casos forma parte del programa SERE (Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape), diseñado para actuar tras un derribo en territorio hostil. El primer paso es inmediato: evaluar la situación, atender posibles heridas y alejarse cuanto antes del lugar del impacto. También es clave ocultar cualquier rastro que pueda facilitar su localización y asegurar el equipo básico antes de buscar un primer escondite.

A partir de ahí, el objetivo principal es evitar ser detectado. Los manuales recomiendan moverse con cautela, cambiar de dirección con frecuencia y aprovechar el terreno para dificultar el rastreo. Elegir un refugio seguro es fundamental: debe ofrecer camuflaje, permitir vigilar el entorno y contar con posibles rutas de escape.

En fases posteriores, el piloto debe desplazarse solo cuando sea imprescindible, minimizando cualquier señal de su paso y evitando zonas transitadas. La comunicación con los equipos de rescate se realiza de forma muy controlada, ya que cualquier emisión puede delatar su posición.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La última fase consiste en preparar la extracción, que solo debe intentarse cuando las condiciones sean seguras. Hasta ese momento, la consigna es clara: permanecer oculto el mayor tiempo posible. En un entorno hostil como el actual, cada decisión puede marcar la diferencia entre ser rescatado o caer en manos enemigas.