Trump ha compartido un mensaje publicado en su plataforma Truth Social

EEUU e Irán buscan al piloto estadounidense abatido: los pasos que debe seguir según el protocolo para sobrevivir en suelo enemigo

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha avisado este sábado a las autoridades iraníes de que dentro de dos días expirará el ultimátum que ha dado a Teherán para que reabra por completo el estrecho de Ormuz o bien pacte un acuerdo para poner fin a la guerra.

"¿Recordáis cuando di a Irán diez días para pactar un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz? Pues el tiempo se acaba: quedan 48 horas antes de que desencadene el infierno sobre ellos", ha asegurado Trump en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social

La amenaza del presidente de Estados Unidos

El mensaje de Trump de este sábado destaca en particular por el marcado cariz religioso que ha introducido. A su tradicional aviso sobre la posibilidad de "desencadenar el Infierno", Trump ha rematado su comentario, aprovechando el periodo de Semana Santa, con el mensaje de despedida "Gloria a Dios".

La amenaza del presidente de Estados Unidos ocurre al término de una semana en la que Irán ha descartado pactar un alto el fuego provisional con Estados Unidos aunque sus autoridades han matizado que estarían dispuestas a negociar un final "definitivo y duradero", en palabras este sábado de su ministro de Exteriores, Abbas Araqchi.