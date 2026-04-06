Trump afirma que "todo Irán" puede ser "eliminado" en una noche "y podría ser" este martes

Las incertidumbres y exabruptos de Trump que dice no a una tregua de 45 días en una guerra de Irán que se complica cada día

Llega el final del plazo para que el régimen de los ayatolás reabra el Estrecho de Ormuz.

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El presidente Donald Trump ha asegurado este lunes a la prensa que "todo Irán" puede ser "eliminado" en una noche, "y esa noche podría ser mañana mismo", ha añadido a continuación. Lo ha asegurado aludiendo al final del plazo para que el régimen de los ayatolás reabra el Estrecho de Ormuz y mientras elogia la actuación del ejército para rescatar a los dos militares cuyo aparato fue derribado y que tuvieron que saltar desde los asientos eyectables a territorio iraní.

Mientras desarrolla su guerra, Donald Trump considera que en Teherán ya se ha producido "un cambio de régimen" que argumenta porque sus interlocutores actuales son "muchos más inteligentes, menos radicalizados".

El presidente estadounidense lamenta que la represión del régimen imposibilite las demandas de libertad, citando la acción de francotiradores que matan desde lo alto de edificios. Cuando se le pregunta por el futuro del país, Trump se limita a contestar que tiene "un plan" pero no va a desvelarlo, si bien opina que el pueblo iraní debería levantarse contra el gobierno del país si se declara un alto el fuego.

Los iraníes "estarían dispuestos a sufrir por la libertad", ha dicho Trump, y ha agregado que Estados Unidos había interceptado numerosos mensajes de iraníes que invitan a "seguir bombardeando".

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"Irán no es tan poderoso como hace un mes", ha afirmado Trump, quien vuelve a esgrimir que los ataques del pasado mes de junio ya impidieron que Irán tenga "un arma nuclear".

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Trump resalta la "histórica" operación de rescate de los pilotos, que compara con "buscar una aguja en un pajar"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto también en valor la reciente operación de rescate de los dos pilotos del caza F-15 derribado el pasado viernes en Irán y ha comparado su dificultad con "buscar una aguja en un pajar". "Un general dijo que encontrar a este piloto era como buscar una aguja en un pajar", ha planteado Trump en una rueda de prensa convocada para dar detalles sobre la incursión para extraer a los militares de suelo iraní.

Además, Trump ha explicado que en la misión participaron 155 aeronaves, incluidos cuatro bombarderos, 64 cazas, 48 aviones de reabastecimiento y trece aparatos de rescate. "Entramos con todos y gran parte era un subterfugio. Queríamos que pensaran que era en otro lugar porque tienen una fuerza militar numerosa, miles de personas buscando", ha argumentado.

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El militar tuvo que escalar un barranco mientras sangraba abundantemente para lograr transmitir su posición. Finalmente el "heroico" militar evitó ser capturado durante casi 48 horas hasta que se completó el rescate, pero "algunos aparatos" tuvieron que ser abandonados y "volados en pedacitos".

Irán ha publicado imágenes de lo que parecen ser un avión C-130 y al menos un helicóptero AH-6 Little Bird. En particular ha mencionado la calidad de los helicópteros, que fueron tiroteados "muy intensamente", pero aguantaron. "La tripulación y los combatientes de esos aparatos asumieron unos riesgos extraordinarios para rescatar a su compañero" en una zona "plagada con terroristas de la Guardia Revolucionaria", ha señalado.

Trump ha insistido en la dificultad de la "enorme" misión, en su carácter "histórico", y ha subrayado que "no dejamos atrás a ningún estadounidense". "Cuando entras en estas zonas no sales como nosotros hemos salido. Dios nos observaba. Increíble", ha apuntado dando un tinte religioso al rescate, ocurrido en "territorio de Pascua" por la fecha.

En la rueda de prensa ha participado asimismo el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien también ha destacado "la fe y el espíritu combativo" del piloto que permitieron su rescate. "Derribado un viernes, Viernes Santo. Escondido en una cueva, en una caverna durante el sábado y rescatado el domingo. Un piloto renacido, en casa, y una nación celebrándolo", ha relatado en velada referencia a Jesús de Nazaret.

Igualmente ha participado en el acto el director de la CIA, John Ratcliffe, quien ha subrayado la "audaz" operación de rescate en "una carrera contrarreloj" mientras se desplegaba un señuelo para engañar a los iraníes que "buscaban desesperadamente a nuestros aviadores".

Trump amenaza con encarcelar al periodista que publicó que había un militar de EEUU desaparecido en Irán

Donald Trump ha afirmado también que meterá en la cárcel al periodista que publicó que había un militar estadounidense desaparecido en Irán tras el derribo el viernes de un caza F-15, si no revela quién le filtró la información.

"Alguien filtró algo y espero que encontremos la fuente que dijo que había un desaparecido (...). Vamos a ir al medio de comunicación y les vamos a decir: 'seguridad nacional: o hablas o a la cárcel'", ha afirmado Trump durante una rueda de prensa sobre las operaciones de rescate de los dos militares desarrolladas durante el fin de semana.

"Sabemos de quién estamos hablando y vosotros sabéis de quién estamos hablando", ha planteado en referencia a la publicación el domingo de varias noticias que informaban del militar desaparecido citando "una fuente familiarizada con algunos de los detalles operativos". La persona que escribió la nota "irá a la cárcel si no lo dice y no vamos a tardar mucho", ha advertido.

Trump ha argumentado que esta publicación "puso esta misión en gran peligro". "Pusieron a ese hombre en un gran peligro y también pusieron en peligro a los cientos de personas que entraron para buscarlo porque todo el mundo sabía que íbamos", ha argüido.

Tras la publicación de la noticia "el país entero sabía que había un piloto en algún sitio". "De repente sabían que había alguien allí y vieron todos esos aviones entrando... Fue una operación muy difícil porque la fuente filtró que teníamos a uno, que habíamos rescatado a uno, pero que había otro ahí fuera que estábamos intentando recuperar", ha añadido.

Tras ello, recuerda Trump, Irán ofreció "una gran recompensa" para quien capturase al piloto. "Así que además de un ejército hostil, muy capaz, muy bueno y muy malvado, teníamos a millones de personas intentando conseguir la recompensa", ha planteado. "Tenemos que encontrar a la fuente porque es una mala persona", ha remachado.