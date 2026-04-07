El estudiante de 17 años apuñaló a la profesora en la entrada del colegio

La profesora de lengua y literatura, identificada como Olesia Petrovna Baguta, ha fallecido

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RusiaLas autoridades de Rusia han informado este martes de que una profesora ha muerto por las graves heridas sufridas tras ser apuñalada por un alumno en un colegio de la ciudad de Dobrianka, en la región de Perm Krai, en el oeste del país.

El gobernador de la región, Dimitri Majonin, ha confirmado en un comunicado difundido a través de Telegram que "desafortunadamente", la profesora de lengua y literatura, identificada como Olesia Petrovna Baguta, ha fallecido. "Quiero enviar mis más profundas condolencias a sus familiares, amigos y colegas", ha aseverado.

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El agresor, de 17 años, ha sido detenido

En este sentido, ha explicado que el presunto agresor es un adolescente de 17 años, que asestó varias puñaladas a la docente. La víctima, que presentaba heridas graves, fue trasladada a un hospital de la zona, si bien acabó muriendo. "A pesar de los esfuerzos, los médicos no consiguieron salvar a la maestra", ha apuntado el gobernador.

Así, ha indicado que el joven ha sido detenido por la Policía, mientras que el Comité de Investigación de Rusia ha explicado en un comunicado que se ha abierto un caso en su contra por intento de asesinato.

Según las investigaciones, el estudiante de 17 años apuñaló a la profesora en la entrada del colegio durante la mañana del 7 de abril, aunque de momento se desconoce el posible motivo del ataque.

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"Actualmente se están llevando a cabo investigaciones y se está interrogando al principal sospechoso. La investigación determinará las causas y las circunstancias que contribuyeron al delito", recoge el texto.