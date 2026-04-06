El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ha confirmado la operación de "caza" a uno de los líderes del régimen iraní

Donald Trump lanza su amenaza más contundente a Irán: "Abrid el puto estrecho, locos cabrones, o vais a vivir en el infierno"

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Irán ha confirmado la muerte del jefe de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria, Majid Jademi, en un ataque de Estados Unidos e Israel. Poco antes, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, había informado que su Ejército había eliminado al líder de la fuerza paramilitar iraní en un atentado del que no han trascendido los detalles. El conflicto bélico lanzado a finales de febrero ya ha acumula más de 2.000 muertos iraníes, según datos oficiales.

"La Guardia Revolucionaria está disparando contra civiles y nosotros estamos eliminando a los líderes de los terroristas, ha asegurado Katz. Los líderes iraníes viven con la sensación de estar en el punto de mira. Seguiremos dándoles caza uno por uno".

La Guardia Revolucionaria, por su parte ha confirmado que "Jademi ha alcanzado la gracia del martirio en un ataque criminal terrorista del enemigo estaodunidense-sionista durante la madrugada de hoy", según un comunicado recogido por la cadena de televisión iraní IRIB. Así, ha descrito sus acciones como "grandiosas" y "ejemplares" tras casi medio siglo de "servicio al país", al tiempo que ha señalado que su papel "servirá de guía para la comunidad de Inteligencia iraní".

"Durante casi medio siglo de defensa honesta y valiente de la revolución, el distinguido general ha realizado contribuciones importantes, duraderas e instructivas en los campos de la Inteligencia y la seguridad, que pueden servir de guía para la comunidad de inteligencia del país durante muchos años, especialmente a la hora de enfrentarse a enemigos extranjeros a nivel estratégico y a sus siniestros y malvados planes para infiltrarse y desestabilizar la seguridad y la paz de Irán", ha aseverado.

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EEUU ya había matado al predecesor al mando de la Inteligencia de la Guardia Revolucionaria en 2025

Jademi había sido nombrado jefe de la Inteligencia de la Guardia Revolucionaria en junio de 2025. Su predecesor fue Mohamad Kazemi, uno de los altos cargos militares eliminados durante la guerra de 12 días lanzada también por Estados Unidos e Israel contra Irán y que tuvo lugar en verano.

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Las autoridades iraníes cifran en 2.076 los muertos por la ofensiva, de los cuales 216 son menores de edad. Por su parte, la Media Luna Roja iraní ha informado de que los bombardeos han destruido o dañado más de 100.000 edificios civiles, casi 40.000 de ellos en Teherán, la capital. Además, han sido alcanzadas unas 600 escuelas y casi 300 centros de salud en las cuatro semanas de bombardeos.

La ofensiva militar estadounidense-israelí que dura más de un mes se mantiene con los vaivenes de Donald Trump, que lleva semanas anunciando que se terminaría en dos semanas. El último ultimátum del republicano ha sido en su red Truth Social, donde ha publicado un mensaje lleno de palabrotas en el que clama a los "locos cabrones" iraníes para que reabran el Estrecho de Ormuz, bloqueado desde los primeros días del conflicto bélico, como represalia de Teherán.