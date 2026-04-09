Putin declara un alto el fuego en Ucrania por la Pascua ortodoxa

El presidente de Rusia ha anunciado una tregua durante este fin de semana

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El presidente ruso, Vladimir Putin, ha decretado este jueves una un alto el fuego en Ucrania este fin de semana con motivo de la festividad ortodoxa de la Pascua.

La tregua dará comienzo a partir de las 16:00 horas de este sábado, 11 de abril, y concluirá hasta última hora del día siguiente, 12 de abril, según ha indicado el Kremlin en un comunicado recogido por las agencias de noticias rusas TASS e Interfax. Zelensky todavía no ha contestado a esta declaración de tregua por parte de Moscú, ya que el año pasado, por motivo de la misma festividad, hubo más que un obstáculo en el alto el fuego.

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Moscú ha anunciado ya que espera que el Ejército de Ucrania también cese sus ataques. "Partimos de la base de que la parte ucraniana seguirá el ejemplo de la Federación Rusa", ha manifestado.

Así fue el último alto el fuego por Pascua

Por su parte, Moscú ha anunciado que espera tener el apoyo de Ucrania en esta tregua de Pascua deteniendo sus operaciones. “Partimos de la base de que la parte ucraniana seguirá el ejemplo de la Federación Rusa”, ha manifestado el presidente ucraniano, quien pidió un alto el fuego el pasado 30 de marzo alegando la festividad y asegurando que su país está dispuesto a llegar “a cualquier acuerdo”, siempre y cuando “no atente contra la dignidad y la soberanía”.

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Aunque Putin ya declaró el año pasado una tregua unilateral por la Pascua, las acusaciones mutuas de incumplimiento estuvieron muy presentes durante ese periodo. Zelensky informó de decenas de bombardeos y asaltos rusos y Putin denunció miles de violaciones del alto el fuego. Eso sí, el año pasado se llevó a cabo un importante cambio de prisioneros de guerra por parte de ambas partes, pero los ataques volvieron a reanudarse tras acabarse la tregua.