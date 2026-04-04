Rusia ha iniciado una movilización para captar soldados nuevos en su guerra con Ucrania y así contrarrestar la sangría en el frente

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Se cumplen 1.500 días de guerra entre Rusia y Ucrania. Lo que iba a ser una operación relámpago por el Kremlin se ha extendido más de lo esperado y las consecuencias son humanas y económicas. Como explica Carmen Corazzini, Rusia ocupa un 20% del territorio ucraniano, pero quiere más. Su problema es que la industria de Defensa tiene pérdidas, no solo de material, también de personal. Por eso, desde el Ejército de Putin se intenta reclutar a jóvenes y estudiantes. Se estima que Rusia quiere incorporar 80.000 nuevos soldados este 2026, muchos de ellos jóvenes universitarios. A cambio, se les ofrecen sueldos e incentivos.

Según medios independientes, el Kremlin habría pedido a los rectores de unas 200 universidades que envíen hasta un 2% de sus estudiantes al Ejército. El foco: jóvenes con deudas o con malos expedientes. Es decir, los más vulnerables a la presión.

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Las universidades rusas, centro de captación de nuevos soldados

La oferta suena tentadora y es que desde el Kremlin ofrecen un contrato de un año pilotando drones, supuestamente lejos de la primera línea. Al regresar de las guerra, el ejército ruso promete a estos jóvenes matrícula y alojamiento gratis y acceso preferente a los másteres de diferentes universidades.

El Ministerio de Defensa se propone contratar a 78.800 jóvenes, incluido mujeres, sólo para las tropas de drones. De ellos, 20.800 serán seleccionados entre reclutas y militares de otras unidades, informa el portal 'Vazhnie Istorii'.

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Sin embargo, los activistas lo tienen claro y denuncian el engaño al que son sometidos todos estos jóvenes rusos. Al parecer, tras ese periodo los reclutas podrían seguir movilizados hasta que terminase la guerra. Dicha movilización no es pública, ya que la leva de reservistas que tuvo lugar en septiembre de 2022 provocó una explosión de descontento popular y el exilio masivo de casi un millón de hombres en edad militar.

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Por su parte, las organizaciones de derechos humanos han advertido que los contratos son teóricamente de un año, pero, en realidad, son indefinidos, además de que no hay garantía de que no sean enviados al frente, por lo que recomiendan a los estudiantes que no firmen nada.

La prensa destacó que, por el momento, han sido muy pocos los estudiantes que han suscrito contratos, pese a los cantos de sirena de vacaciones académicas, educación gratuita o amenazas de expulsión de aquellos estudiantes con asignaturas pendientes.

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Reclutamiento de 'voluntarios' rusos para combatir en la guerra de Ucrania

Según informó el portal ruso' Conflict Intelligence Team', las autoridades de la región de Riazán confirmaron oficialmente el secreto a voces de la existencia de cuotas para el reclutamiento de voluntarios. El gobernador, Pável Málkov, firmó el pasado 20 de marzo una disposición en la que exige a las empresas "la selección de candidatos al servicio militar por contrato".

Del 20 de marzo al 20 de septiembre las empresas que superen los 150 empleados, sean públicas o estén en manos privadas, deben aportar entre dos y cinco voluntarios, señala el documento publicado originalmente hace una semana en el periódico gubernamental regional, Riazanskie Védomosti.

Aquellas compañías que tengan menos de 300 trabajadores deberán seleccionar a dos personas; aquellas que cuenten en sus plantillas con entre 300 y 500 empleados, a tres personas; mientras las que tengan más de 500 empleados deberán presentar cinco candidatos. El CIT sospecha que otras regiones también han podido emitir tales disposiciones entre sus empresas, pero nunca las han publicado en medios oficiales.

Además, si la empresa no proporciona los reclutas que le corresponden por cuota, se enfrenta a una multa de un millón de rublos (unos 12.200 dólares) o el arresto administrativo de su director durante 30 días, detallan desde el portal 'Meduza'.