Zelenski afirma que EEUU obvió pruebas de la ayuda de Rusia a Irán porque "confía" en Putin

El presidente ucraniano afirma que es "uno de los pocos" que le dice a Trump que "no siempre tiene razón"

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado que el Gobierno de Estados Unidos ha ignorado las pruebas del apoyo de Rusia a Irán durante esta guerra en Oriente Próximo porque "confía" en el presidente ruso, Vladimir Putin.

"Lo dije públicamente. ¿Acaso hemos percibido una reacción de Estados Unidos hacia Rusia?", se ha preguntado en una entrevista para la cadena pública italiana RAI.

Zelenski ha explicado que avisó a la Administración de Donald Trump sobre imágenes satelitales que mostrarían apoyo ruso a Irán mediante información sobre infraestructuras energéticas y militares. "El problema es que confían en Putin. Es una lástima", ha lamentado.

Relación con Estados Unidos y negociaciones

El mandatario ucraniano también ha abordado su relación con Trump, calificándola como directa y sincera, al afirmar que es de los pocos que le dicen lo que piensa. "No siempre tiene razón", ha subrayado.

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Zelenski ha defendido que la relación entre Washington y Kiev es de doble sentido, destacando que Estados Unidos también necesita la experiencia de Ucrania tras años de guerra.

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Asimismo, ha mostrado su disposición a retomar las negociaciones con Rusia y a reunirse con Putin en un lugar neutral: "Estoy dispuesto", ha asegurado.

El Donbás y las garantías de seguridad

Uno de los principales puntos de conflicto sigue siendo el estatus del Donbás, formado por Donetsk y Lugansk. Zelenski ha reiterado que Ucrania no puede aceptar ceder estos territorios.

El presidente ha insistido en la necesidad de garantías de seguridad internacionales, incluyendo presencia europea y estadounidense, ante el riesgo de nuevos ataques rusos.

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Además, ha descartado convocar elecciones hasta garantizar la seguridad del país y ha pedido que Estados Unidos retome sanciones al petróleo ruso y continúe el envío de armamento.

Respuesta a las críticas de Vance

Zelenski también ha respondido a las declaraciones del vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien restó importancia a la disputa territorial.

"Cada metro cuadrado de nuestro territorio es ucraniano", ha afirmado, subrayando que ceder terreno permitiría a Rusia reorganizarse y lanzar nuevos ataques.

El presidente ha recalcado que quienes no participan directamente en las negociaciones no comprenden plenamente la importancia estratégica del territorio.