El volcán Kilauea, en Hawái, vuelve a entrar en erupción dejando impresionantes imágenes de los ríos de lave y la gran columna de humo

El volcán Kilauea vuelve a rugir: columnas de lava de hasta 300 metros en una nueva erupción

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El volcán Kilauea, situado en el archipiélago de Hawái y considerado uno de los más activos del mundo ha entrado este viernes de madrugada en erupción, con un episodio que en principio no entraña riesgos pero que ha dejado ya una fuente de lava que alcanza los 300 metros de altura, según el Instituto Geológico de Estados Unidos (USGS).

La zona comenzó a última hora del jueves (hora local) a registrar unos primeros indicios que terminaron por derivar en una erupción ya potente en torno a la 1.40 de este viernes. El humo supera ya los 6.000 metros, si bien la alerta para la aviación se mantiene por ahora en naranja.

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Este fenómeno tiene lugar en una zona cerrada del parque nacional de volcanes de Hawái, por lo que el USGS no anticipa riesgos. De hecho, la mayoría de episodios registrados desde finales del año pasado suelen durar un día o incluso menos.

El volcán Kilauea en Hawai vuelve a dejar imágenes impactantes entrando otra vez en erupción. Es uno de los más activos en el mundo. Cada vez que hay un episodio de este tipo se forman impresionantes ríos de lava y los géiser que llegan a alcanzar los 190 metros de altura.

Hasta 44 erupciones desde 2024

Desde 2024 vive un periodo de actividad, en total, es la erupción número 44 y las autoridades han pedido a los ciudadanos que extremen la precaución, aunque debido al gran número de erupciones que se han registrado en tan solo dos años, en la zona están más que preparados para actuar frente a una catástrofe de esta manera.

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Por el momento, de hecho, las autoridades del país no han informado de que se haya tenido que lamentar algún herido o incluso algún fallecimiento por la erupción, pero vigilan muy de cerca el seguimiento del volcán.