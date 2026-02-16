El volcán Kilauea vuelve a rugir: columnas de lava de hasta 300 metros en una nueva erupción

El volcán Kilauea cumple su episodio de erupción número 42 desde finales de 2024

Para asegurarse de que la población de la isla no sufra peligros, en Hawái se toman ciertas medidas con respecto a la erupción de sus volcanes

Tras más de un año de erupciones intermitentes, el volcán Kilauea en Hawái, ha vuelto a despertar. El que es uno de los volcanes más activos de la Tierra, cumple su episodio número 42 desde finales de 2024, erupcionando de nuevo en un espectáculo de la naturaleza que ha dejado grandes fuentes de lava y chorros de magma que alcanzan altitudes de récord.

Desde 2025, este volcán se mantenía en calma pero, tras este tiempo, las columnas de lava que se han podido ver tras la última erupción, han llegado hasta los 300 metros de altura, algo que ha dejado imágenes insólitas para los habitantes y visitantes de la isla.

El volcán más reciente y activo

El volcán Kilauea se encuentra en la Isla Grande de Hawái, en el Parque Nacional de los Volcanes de Hawái, a unos 72 kilómetros al suroeste de la ciudad de Hilo. Este es el volcán más reciente y activo de los cinco que se encuentran en la isla. El Kilauea consta de 1247 metros de altura y se tienen datos de su existencia desde aproximadamente hace 300.000-600.000 años.

Desde su aparición, este volcán no ha parado de ocasionar erupciones intermitentes, siendo la última en diciembre de 2025. De 1983 hasta 2018, el volcán estuvo constantemente activo, cubriendo amplias zonas con lava.

Precauciones ante la erupción volcánica

Aunque para las personas que no viven cerca de un volcán la erupción de uno les parece algo inusual e incluso distópico, lo cierto es que, para los habitantes de Hawái, la imagen de las columnas de lava y los chorros de magma, forma parte casi de su día a día.

Para asegurarse de que la población de la isla no sufra peligros ante estas circunstancias, en Hawái se toman ciertas medidas con respecto a la erupción de sus volcanes.

Ante una alerta de erupción, el Observatorio Vulcanológico de Hawái (HVO) proporciona actualizaciones constantes sobre la actividad, institución que trabaja junto a la defensa civil, encargados de instruir a la población a través de radios de emergencia y alertas telefónicas.

En cuanto a las áreas próximas al volcán, estas quedan totalmente prohibidas, estando restringido el acceso a los flujos de lava, grietas en la tierra o tubos de lava colapsados debido a los gases tóxicos y la inestabilidad del terreno. La protección contra el 'Vog' (neblina volcánica), es también imprescindible, por ello, se monitorea la calidad del aire y se recomienda a personas con problemas respiratorios, niños y embarazadas mantenerse protegidos de los gases volcánicos (dióxido de azufre).

Llevar ropa adecuada (mascarillas, ropa cubriente y zapatos resistentes) y evitar actividades al aire libre y la conducción, son también recomendaciones a seguir en estos casos, procurante mantener siempre la calma y tratando de alejarse lo máximo posible del lugar de los hechos.