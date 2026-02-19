El Instituto Geográfico Nacional ha contabilizado cerca de un millar de terremotos en un nuevo enjambre sísmico en Las Cañadas del Teide

El Teide y el enjambre sísmico registrado con 700 pequeños terremotos: ¿está despertando el volcán?

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha contabilizado cerca de un millar de terremotos en un nuevo enjambre sísmico en Las Cañadas del Teide, en Tenerife, el noveno de este tipo desde 2016 y el tercero en los últimos siete días.

La serie de eventos híbridos comenzó a las 23:00 horas de este miércoles y se ha prolongado a lo largo de la noche y las primeras horas de este jueves, detallan fuentes del IGN, que hablan de una actividad sismológica intensa en la última semana.

El número de eventos híbridos contabilizados es de 950 aunque en las próximas horas, con un estudio pormenorizado, podría aumentar esta cifra, debido a que muchos presentan señales muy débiles que dificultan su identificación en los registros, detalla el IGN.

Este último enjambre es muy similar a los anteriores, con magnitudes muy bajas, siempre por debajo de 0,7 mbLg, con lo que en ningún caso son terremotos sentidos por la población, solamente registrados por los sensores de la Red Sísmica Nacional.

No aumenta el peligro de erupción a corto plazo

El análisis conjunto de la serie indica que se ha localizado en la zona oeste de Las Cañadas del Teide, entre siete u ocho kilómetros de profundidad, un área donde ya se han registrado enjambres sísmicos de características similares en noviembre de 1980, octubre de 2016, junio de 2019, junio y julio de 2022, noviembre de 2024, agosto de 2024, 12 de febrero y 16-17 de febrero de 2026.

El IGN hace hincapié en que este tipo de episodios de enjambres de eventos sísmicos híbridos no aumenta el peligro de erupción a corto plazo en la isla de Tenerife, y recuerda que tiene desplegada una red de más de cien estaciones, equipos y puntos de muestreo fijos en la isla para monitorizar todos los parámetros posibles.

Todo ellol permite realizar "un seguimiento exhaustivo en tiempo real de cualquier cambio, alteración o anomalía en sismicidad, deformaciones y geoquímica que pudiera indicar una evolución en el peligro a corto, medio y largo plazo de una erupción volcánica".