El guía de turismo activo Enrique Viña y el podólogo experto en biomecánica Javier Salinero han creado en La Palma el único calzado hecho con ceniza volcánica

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El guía de turismo activo Enrique Viña y el podólogo experto en biomecánica Javier Salinero han creado en La Palma el único calzado del mundo, bajo la marca VOLKAN, que permite caminar literalmente sobre la esencia del 'Tajogaite' al ser elaborado con ceniza del volcán.

La historia de este proyecto comenzó en septiembre de 2021 cuando la erupción del volcán Tajogaite cambió la vida de los habitantes de la isla y sus fundadores decidieron transformar la adversidad en un impulso creativo.

El resultado es una "innovación técnica sin precedentes", detallan desde el Centro de Iniciativas y Turismo en una nota, una suela patentada que incorpora ceniza volcánica real del 'Tajogaite' mezclada con caucho. Esta composición no solo cumple una función simbólica de renacimiento, sino que actúa como un elemento funcional que aporta resistencia y carácter al calzado.

La propuesta se centra en el concepto 'barefoot' (calzado minimalista) con una forma anatómica real, puntera ancha y 'Zero Drop' (sin desnivel), garantizando la libertad total del pie y una postura natural, diseños testados en los senderos más exigentes de la isla asegurando durabilidad y confort y una resistencia como el basalto y flexible como el viento de la costa.

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"No solo calzamos pies, devolvemos la libertad de pisar con la fuerza de un volcán", precisan los promotores, que apuntan también que la marca busca devolver el alma a la industria del calzado, demostrando que desde un municipio como El Paso se puede "liderar" una revolución tecnológica y de salud que ya mira hacia el mercado internacional.