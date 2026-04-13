Lluís Tovar 13 ABR 2026 - 21:38h.

Con el fin de la era Orbán, Hungría se suma a la senda europea, lo que facilitará cuestiones como agenda de ayudas a Ucrania

¿Quién es Péter Magyar, el conservador que logró destronar a Viktor Orbán en Hungría?

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La derrota de Viktor Orbán en las elecciones húngaras, con el triunfo de Péter Magyar, supone un importante impulso para Ucrania. Tanto Putin como Trump pierden un discutible aliado en Europa y el nuevo primer ministro ha prometido en su primera comparecencia una Hungría libre y europea.

El gran reto de Magyar será transformar la euforia de la noche electoral en cambio real. El cansancio ha sido tal que los húngaros han escogido un conservador que venía de la órbita de Orbán para poner fin a 16 años de políticas que han dejado Hungría aislada de Europa. Los índices de calidad democrática tampoco han sido buenos, paralizando millones de fondos europeos que el país necesita.

Para cambiar todo esto, Péter Magyar cuenta con el apoyo abrumador del parlamento húngaro. Para muchos, la sensación es que el futuro de Hungría se va a jugar en los próximos cuatro años en el tablero de Bruselas. Las instituciones europeas parecen preparadas. "Me gustaría decir que hoy Europa es húngara, los húngaros han hablado y han elegido la senda europea", ha dicho Ursula Von der Leyen.

La presidenta de la Comisión Europea, no ha escondido su alegría, podrá continuar con menos dificultades la agenda de ayudas a Ucrania y aleja, por ahora, el fantasma de un acercamiento entre Budapest y Moscú que amenazaba con reventar la Unión Europea desde dentro.