Las elecciones podrían acabar con los 16 años de gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán

A las 18.30, media hora antes del cierre de los colegios, había votado el 78,8 % de los electores, una participación histórica

Compartir







Las elecciones parlamentarias en Hungría terminaron este domingo a las 19.00 hora local (17.00 GMT) con una participación histórica, en la jornada electoral más importante desde la caída del comunismo en 1989, y que podría acabar con los 16 años de gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán.

A las 18.30, media hora antes del cierre de los colegios, había votado el 78,8 % de los electores, muy por encima del 73,5 % de la participación en las elecciones de 2002, hasta ahora la cifra más alta, según datos de la Comisión Electoral de Hungría.

PUEDE INTERESARTE Donald Trump amenaza a China con aranceles del 50% si descubre que envía material militar a Irán

Los primeros resultados relevantes se esperan para después de las 22.00 local (20.00 GMT), con las encuestas dando una clara ventaja al candidato opositor, el conservador Peter Magyar, si bien el sistema electoral húngaro no excluye la posibilidad de que salga una mayoría en escaños para Orbán incluso si tiene menos voto popular.

Una encuesta da al opositor partido Tisza como claro ganador en las elecciones de Hungría

Una encuesta hecha en los últimos tres días antes de las elecciones en Hungría de este domingo y publicada al cierre de los colegios, da que el opositor partido Tisza, del conservador Péter Magyar, habría conseguido un 55 % de los votos, frente al 38 % del Fidesz, el partido del primer ministro ultraderechista Viktor Orbán.

PUEDE INTERESARTE Dos heridos tras un ataque con arma blanca en la estación de Grand Central de Nueva York: el agresor ha sido abatido

Según el Centro de Investigaciones 21, el partido Nuestra Patria, de extrema derecha, habría logrado entrar en el Parlamento, con un 5 %, justo el umbral necesario para acceder a la Cámara.