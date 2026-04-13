El exmilitante del partido de Orbán creó en 2024 su propio partido Tisza y lanzó un discurso renovador en lo económico y conservador en lo social

Elecciones en Hungría: el opositor Magyar logra la mayoría cualificada de dos tercios y Orbán reconoce su derrota

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El conservador Péter Magyar con su victoria en las elecciones de Hungría ha desbancado al ultranacionalista Viktor Orbán, que llevaba 16 años en el poder. Toda Europa mira al ex seguidor de Orbán que ha puesto fin a la Era autoritaria en el país y que en su primer discurso ha prometido recuperar su lugar en la UE. El jurista, de 45 años, con su partido Tisza ha defendido su lucha contra la corrupción canalizando el hartazgo de los húngaros.

Péter Magyar hasta 2024 era un desconocido, ha irrumpido con fuerza en el panorama político de Hungría con un ascenso meteórico en un año que ha sorprendido a los propios analistas, imponiendo una imagen renovadora y moderna, en contraste con la del veterano Orbán, que ha seguido anclado en un discurso ultranacionalista con apenas evolución en el tiempo y sin evidencia de mejoría en la vida diaria de los ciudadanos.

El ascenso del recién elegido primer ministro de Hungría se apoya tanto en su conocimiento interno del sistema del partido gobernante Fidesz como en una comunicación cercana y un claro discurso anticorrupción.

Magyar, a pesar de que se presenta como un conservador, defensor de la familia tradicional, la nación y el cristianismo, muestra también una clara orientación europeísta y un sentido más abierto que el ultraconservador Orbán.

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Péter Magyar rompió con el partido de Orbán y creó su propio partido Tisza

Magyar ha activado un discurso renovador en lo económico y conservador en lo social, alejado de las habituales críticas de Orbán a sus rivales, a quienes suele tildar de progresistas, casi enemigos de los valores tradicionales.

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Al mismo tiempo, ha atraído tanto el voto desencantado del propio oficialismo como el de una oposición liberal y progresista ansiosa de un cambio tras cuatro mandatos de cuatro años del sistema Fidesz.

Su estilo juvenil y su hábil uso de las redes sociales ha conectado de forma especial con los electores más jóvenes, que, en muchos casos, solo han tenido a Orbán como referencia en el Gobierno. La ruptura de Magyar con el oficialismo se produjo a raíz de un escándalo vinculado a un indulto a un condenado por encubrir delitos de pederastia.

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Este incidente provocó un cisma dentro del partido conservador y desencadenó dimisiones de alto nivel, entre ellas la de la entonces presidenta, Katalin Novák, y también de su exmujer, Judit Varga, entonces ministra de Justicia y con la que tiene tres hijos. Magyar abandonó Fidesz en febrero de 2024 y lanzó su propio movimiento, que atrajo a muchos votantes descontentos.

Para poder presentarse en las elecciones europeas y locales de 2024, asumió el liderazgo de un pequeño partido desconocido, el Tisza, que es el nombre del segundo río del país y la abreviatura de ‘Tisztelet és Szabadság’ (‘Respeto y Libertad’).

Péter Magyar logró su primer éxito en las elecciones europeas

En las elecciones europeas, a pocos meses de aparecer, el partido logró casi el 30 % de los votos y siete escaños en la Eurocámara, donde se unió al Partido Popular Europeo (PPE). Desde aquellas elecciones, la popularidad de Tisza no dejó de crecer.

A diferencia de otros líderes opositores en el pasado, Magyar nunca ha entrado en cuestiones ideológicas divisivas, como la política hacia Ucrania, y se concentra en problemas concretos como la corrupción, el alto coste de vida y la mala situación de los servicios públicos, como los hospitales.

En algunos asuntos, como su posición contra la inmigración ilegal, su cercanía a las ideas de Orbán resulta clara.

Su rápido ascenso también ha generado interrogantes, algunos le acusan de oportunismo y populismo, al tiempo que su partido también cae en lo que critica a Orbán: un exceso de personalismo.

La prensa ha tildado a Magyar, que está divorciado y tiene tres hijos, como el «candidato de teflón» ya que todos los ataques políticos de Orbán y su entorno le resbalan.

Hungría normalizará relaciones con la UE

El mensaje más importante del líder opositor es el de poner fin al régimen "más corrupto" de Europa, que ha convertido Hungría en el país "más pobre" de la Unión Europea (UE). Hungría tiene un crecimiento anémico desde 2022, así como una inflación muy elevada, a lo que se suma la congelación de miles de millones de euros en fondos europeos por parte de Bruselas debido a preocupaciones sobre el Estado de derecho.

Ante ese malestar, el discurso de Magyar centrado en "limpiar" las instituciones, recuperar los fondos europeos y reactivar la economía ha calado especialmente entre los jóvenes y las clases medias urbanas. Su promesa estrella es una ofensiva anticorrupción que incluiría la entrada inmediata de Hungría en la Fiscalía Europea, con el objetivo de investigar el uso de fondos públicos por parte del Gobierno de Orbán y recuperar recursos desviados.

También se ha comprometido a desbloquear las ayudas europeas y a restablecer la confianza con las instituciones comunitarias, lo que supondría un giro respecto a la política de confrontación mantenida por Orbán. "Nuestra patria forma parte de la comunidad europea, la OTAN y de Occidente", dijo Magyar en su último gran mitin de campaña. Frente a la cercanía de Orbán con Moscú, ha prometido una victoria "que se verá también en el Kremlin", en alusión a los vínculos del actual gobierno con Rusia.