Desde la Casa Blanca han asegurado que el precio del petróleo es algo pasajero y Donald Trump confirma "que va a bajar muy rápido"

Donald Trump amenaza con incumplir el acuerdo comercial con Reino Unido por su cambio de postura en la guerra de Irán

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Donald Trump parece haber cambiado de opinión en apenas menos de 24 horas con respecto al conflicto de Irán. El pasado lunes endurecía las medidas de bloqueo en el estrecho de Ormuz y amenazaba a cualquier barco que pagase el peaje a Irán. Sin embargo, esta mañana decía estar más cerca de conseguir llegar a un acuerdo para poner fin a esta guerra.

Rosa Conde explica en directo desde Miami que incluso la secretaria de prensa de la Casa Blanca "se ha mostrado mucho más prudente": "Ha hablado sobre esas posibles nuevas negociaciones, aunque sí ha confirmado que sería Islamabad, capital federal de Pakistán, la mediadora. Un deseo del propio presidente estadounidense. Sobre el bloqueo naval ha asegurado que está completamente implementado. Además ha afirmado que el precio del petróleo es un tropiezo momentáneo.

Donald Trump, se muestra optimista y más que impulsar la paz, parece que trata de dirigir el precio del petróleo, aunque desde su equipo traten de tranquilizar al resto del mundo afirmando que es algo pasajero y que "volverá a bajar de cara a verano".

Las declaraciones de Trump sobre el precio del petróleo

"Estoy muy contento, va a bajar muy rápido cuando esto termine y creo que va a terminar muy pronto", decía Donald Trump con una sonrisa. Sin embargo son muy pocos países los que se creen sus palabras, porque un día amenaza con una subida catastrófica y al día siguiente explica que bajará en un abrir y cerrar de ojos.

De hecho, hace siete semanas, cuando inició la guerra, dijo que sería "una excursión", luego que duraría tres días o que ya había ganado la guerra. El curso de la guerra sigue con una creciente tensión que obliga a muchos países a establecer medidas para paliar los efectos de la crisis energética que ya comienza a notarse tras casi dos meses del comienzo del conflicto.

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En Teherán ha aterrizado hoy el jefe del ejército de Pakistán con un mensaje de Trump que recibía el Ministro de Exteriores de Irán. El intercambio diplomático continúa, como así lo han confirmado desde Washington y Teherán, pero desde la Casablanca niegan que vayan a prolongar el alto el fuego que termina el 22 de abril. Además, Estados Unidos ha aumentado su despliegue a 60.000 hombres para hacer efectivo el bloqueo al embargo iraní en el estrecho de Ormuz.