El atacante ha sido identificado como Ömer Ket, de 19 años, antiguo estudiante del centro educativo

“Disparó directamente a cualquiera que se interpusiera en su camino", ha narrado un testigo relatando el pánico vivido

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Nuevas escenas de pánico por un tiroteo en el interior de un instituto. Esta vez el suceso ha ocurrido en Turquía, en el distrito de Siverek, en la provincia turca de Şanliurfa, donde un exalumno, armado con una escopeta, ha comenzado a abrir fuego indiscriminadamente contra quienes encontraba en el interior del centro educativo. Según el primer balance, 16 personas han resultado heridas, entre ellas 4 profesores, 10 estudiantes, un empleado del comedor y un agente de la Policía turca.

Según el gobernador de Şanliurfa, Hasan Sildak, todos ellos han tenido que ser hospitalizados y uno de los docentes se encuentra en estado crítico.

El autor del tiroteo en el instituto de Siverek, Turquía, se ha suicidado

Según han precisado las autoridades, el agresor ha sido identificado como Ömer Ket, de 19 años, antiguo alumno del centro educativo que, tras perpetrar el tiroteo, rehusó a entregarse a las autoridades y deponer su actitud, quitándose la vida en última instancia tras atrincherarse en el instituto y verse acorralado.

Su suicidio ponía fin a unos instantes de auténtico terror en el complejo educativo, por cuyos pasillos el atacante se paseó, escopeta en mano, abriendo fuego indiscriminadamente, como han captado unas imágenes del interior del recinto donde se puede ver cómo, a escasa distancia de él, algunos alumnos trataban de huir en una carrera desesperada por salvar sus vidas en los primeros momentos del ataque.

“En cuanto entró por la puerta principal, empezó a disparar con la escopeta de cañón largo que llevaba. Primero disparó a izquierda y derecha, luego hacia el interior de la escuela. Después corrió dentro del edificio. Una vez dentro, disparó directamente a cualquiera que se interpusiera en su camino. Entonces los alumnos gritaron y todos huyeron despavoridos”, ha contado un testigo de los hechos en declaraciones al medio turco Hürriyet relatando el pánico vivido en el Instituto Técnico Vocacional Ahmet Koyuncu, ubicado en la calle Rüştü Küçükömer del distrito de Siverek, donde se contextualizan exactamente los hechos.

Las autoridades turcas investigan el tiroteo perpetrado por el exalumno del instituto

Según ha precisado el gobernador de Şanliurfa, Hasan Sildak, “el incidente se está investigando exhaustivamente desde todos los ángulos” habiéndose determinado ya que “el atacante era un antiguo alumno del colegio que solo cursó hasta el noveno grado antes de matricularse en un programa de Bachillerato abierto”.

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“El individuo, nacido en 2007, se suicidó disparándose mientras la policía intentaba detenerlo dentro del centro. Fue hallado muerto. El instituto ha sido evacuado. Nos encontramos en el Hospital Estatal de Siverek y se están llevando a cabo esfuerzos para investigar exhaustivamente todos los aspectos de este trágico suceso”, ha enfatizado.

“Extendemos nuestras condolencias a toda la comunidad de Siverek, Şanlıurfa, nuestro país y la comunidad educativa. Si bien tomamos todas las precauciones necesarias para la seguridad de nuestras escuelas, pueden ocurrir incidentes aislados como este. Se llevarán a cabo las investigaciones pertinentes. Estamos siguiendo de cerca el estado de los heridos y les deseamos una pronta recuperación”, ha añadido, reiterando sus condolencias “a la comunidad educativa”.

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Tras los hechos, numerosas unidades médicas y de operaciones especiales de la policía se desplazaron hasta el lugar, donde se desplegó un amplio operativo y se acordonó la zona procediendo a su evacuación.

Tal como ha comunicado también el Ministerio de Interior turco, ahora se ha iniciado “una investigación exhaustiva sobre el incidente, y los avances se compartirán con la opinión pública”,